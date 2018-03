Smartes Heizkörper-Thermostat: Elgato Eve Thermo (Bild: Elgato)

Elgato Eve Thermostate im Zweierpack stark reduziert. Nicht nur das. Denn bei Tink bekommen Sie momentan ein Paket bestehen aus zwei HomeKit-kompatiblen Heizkörper-Thermostaten (Eve Thermo, neuste Generation) und einem Set aus Tür- oder Fenster-Sensor (Eve Door and Window). Das Paket kostet Sie nur 109,95 Euro. Versandkosten fallen nicht zusätzlich an. Der Straßenpreis für die Produkte liegt momentan bei deutlich über 150 Euro. Sie sparen also entsprechend viel. Halten Sie außerdem Ausschau nach weiteren Sonderrabatten. Je nachdem, bei welchem Energieversorger Sie Ihren Strom beziehen, erhalten Sie womöglich weitere Abzüge.

Zum Deal: Elgato Eve Thermo im Zweierpack günstiger.

Sie schrauben Eve Thermo von Elgato einfach an einem Heizkörper an. Danach können Sie mit der Einrichtung beginnen und spätestens danach bequem per Siri die Temperatur im Zimmer regeln. Interessant ist, dass Sie eine direkte Verbindung zu Eve Thermo aufbauen können, ohne etwaige „Bridge“ oder ein „Hub“, wie es bei Produkten anderer Hersteller teilweise von Nöten ist.

Gleichzeitig bieten die Thermostate von Elgato aber auch diverse Sensorik. Sie können damit nicht nur die Raumtemperatur abfragen, sondern auch die Luftfeuchtigkeit, den Luftdruck und den Energieverbrauch messen.

Eve Door and Window dabei

Dazu erhalten Sie momentan den Tür- oder Fenster-Sensor Eve Door and Window. Sie bringen dieses zweiteilige Set am Rahmen und am Fenster, oder der Türzarge und dem Türblatt an. So erhalten Sie jederzeit den Hinweis, ob jemand bei Ihnen zu Hause unerlaubt Fenster oder Türen geöffnet hat.

