03.04.2018 - 07:54 Uhr Geschrieben von Mac Life



03.04.2018 - 07:54 Uhr Geschrieben von Mac Life

Am 3. April erscheint die neue Ausgabe von Mac Life. Freuen Sie sich unter anderem auf frische Zubehör-Tipps für Mac, iPhone und iPad. Erfahren Sie außerdem, wie Ihnen mit Ihrem iPhone spektakuläre Fotos gelingen. Unser Tipp: Holen Sie sich mit Readly die neue Ausgabe direkt auf Ihr iPhone oder iPad und blättern Sie mit der Readly-App in Ihrem Lieblingsmagazin, wann und wo Sie wollen!

Spotify kennt jeder: Sie zahlen 9,99 Euro pro Monat und bekommen damit Zugriff auf eine riesige Musiksammlung. So hören Sie wann, wo und wie oft Sie wollen Ihre Lieblingsmusik, ohne einzelne Songs oder Alben kaufen zu müssen.

Das Spotify für Zeitschriften

Kennen Sie auch schon Readly? Readly gilt als das Spotify der Zeitschriften-Branche. Das Prinzip ist ähnlich. Auch hier bekommen Sie für einen Preis von 9,99 Euro im Monat Zugriff auf eine riesige Zeitschriftenauswahl. Neben über 600 deutschsprachigen Zeitschriftentiteln umfasst das Angebot auch jede Menge internationaler Magazine. Insgesamt können Sie aus über 2.600 Zeitschriften auswählen. Neben der jeweils aktuellen Ausgabe stehen auch die Exemplare aus den Vormonaten zur Verfügung.

Spezielles Angebot für alle Leser der Mac Life: Jetzt Readly 3 Monate testen für nur 9,99 Euro!

Auch alle Ausgaben von Mac Life, die seit 2014 bis heute erschienen sind, finden Sie bei Readly. Genauso wie auch alle anderen Titel von Falkemedia. Falls Sie sich also auch schon häufiger geärgert haben, die aktuelle Ausgabe der Mac Life immer dann nicht dabei zu haben, wenn Sie Zeit und Lust zum Schmökern haben, ist eine Readly-Mitgliedschaft also die perfekte Lösung.

Bequem auf dem iPad schmökern

Nachdem Sie sich bei Readly angemeldet haben, installieren Sie am besten direkt die kostenlose Readly-App auf Ihrem iPhone oder Ihrem iPad. Damit holen Sie sich Ihre Mac Life nämlich direkt auf Ihr Smartphone beziehungsweise auf Ihr Tablet. Das beste Leseerlebnis bietet dabei zweifellos das iPad mit seinem großen Display. Aber auch auf dem iPhone blättern Sie komfortabel durch die Ausgabe und lesen die Artikel, die Sie interessieren. Die App bietet Ihnen nämlich einen speziellen Mobile Reading Modus, bei dem sich der Artikel perfekt der Größe des Geräts anpasst. Natürlich ist die Readly-App auch für Android-Geräte und für Kindle Fire erhältlich.

Möchten Sie am PC oder auf dem Notebook in Ihren Lieblingszeitschriften stöbern, nutzen Sie den Online-Reader von Readly.

Hier klicken und Readly 3 Monate testen und nur 1 Monat zahlen!

Was schätzen Sie, was Sie es kostet, über 600 deutschsprachige Zeitschriften zu abonnieren? Bei Readly kostet Sie das nur 9,99 Euro pro Monat! Die Zeitschriften-Flatrate lohnt sich damit also in der Regel schon dann, wenn man nur in zwei oder drei Magazinen pro Monat blättert.

Jetzt Readly zum Sonderpreis testen

Testen Sie die Zeitschriften-Flatrate von Readly jetzt und lesen Sie die neue Ausgabe von Mac Life bequem online oder per App auf dem Smartphone oder Tablet. Speziell für alle Leser von Mac Life hält Readly ein ganz besonderes Angebot bereit. Sichern Sie sich die ersten drei Monate Zeitschriften-Flatrate für nur 9,99 Euro. Sie zahlen pro Monat also umgerechnet nur 3,33 Euro! Lange Vertragslaufzeiten gibt es bei Readly übrigens nicht. Das Angebot ist monatlich kündbar.

Anzeige