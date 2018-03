Ein Pride-Armband gab es bereits (Bild: Apple)

Mit einer etwas seltsamen Veröffentlichung von iOS 11.3 machte Apple bereits gestern Abend auf sich aufmerksam. Die Golden Master ist bisher nur für das neuste iPad verfügbar. Nun soll der Code der finalen Version des Betriebssystems für iPhone und iPad einen Hinweis auf ein neues Zifferblatt für die Apple Watch enthalten.

Frühzeitig veröffentlichte Betriebssystemversion führten schon häufig zu neuen Entdeckungen und bisher unbekannten Funktionen. So ließ die Firmeware des HomePods zum Beispiel Rückschlüsse auf das iPhone X zu, lange bevor das Gerät veröffentlicht wurde. Eine kleine Entdeckung will nun 9to5mac in der Golden Master von iOS 11.3 gemacht haben.

Im Update auf iOS 11.3, bisher nur für das vor zwei Tagen vorgestellte neue iPad veröffentlicht, sind auch Abschnitte für die Bedienungshilfe enthalten. Diese können Blinde und Sehbehinderte verwenden, um sich per Voice-Over Informationen vorlesen zu lassen. Im Code dieser Bedienungshilfe tauchen nun erstmals Abschnitte für ein „face.style.pride“ auf, welche als „digitales Zifferblatt mit einem Regenbogen in Form von farbigen Streifen“ beschrieben werden.

Ein solches Zifferblatt würde perfekt zu einem Armband passen, welches Apple für kurze Zeit im Sommer letzten Jahres zum Verkauf anbot. Das bunte Armband in der Pride-Edition war zunächst nur exklusiv für Mitarbeiter von Apple verfügbar, dann aber für 59 Euro auch frei erhältlich. Einen Teil der Einnahmen spendete Apple an verschiedene LBGTQ-Organisationen. Das Armband soll ein Symbol der Gleichberechtigung darstellen. Auch für dieses Jahr wäre eine entsprechende Aktion von Apple durchaus denkbar, ein Pride-Zifferblatt also durchaus realistisch.

