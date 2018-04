05.04.2018 - 11:23 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



05.04.2018 - 11:23 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im letzten Jahr kündigte Apple AirPlay 2 an. Damals kamen jedoch nur wenige Details ans Licht und auch jetzt ist der volle Funktionsumfang unklar. Mit der ersten Beta zu iOS 11.3 konnte man das Feature kurz testen, wurde aber wieder entfernt. In der aktuellen Beta zu iOS 11.4 taucht es wieder auf und sorgt für eine Überraschung. Laut verschiedenen Betatestern taucht nun auch Apples AirPort Express in der Home-App als Lautsprecher auf.

Schon seit 2012 hat Apple kein Hardware-Update für seine WLAN-Router mehr veröffentlicht. Umso erstaunlicher ist es daher, dass der AirPort Express nun in der ersten Beta zu iOS 11.4 als Lautsprecher auftaucht. Sowohl auf Reddit als auch auf Twitter bestätigen einige Nutzer diesen Umstand. Aktuell geht man davon aus, dass Apple an einer „AirPlay 2“-Unterstützung für den AirPort Express arbeiten könnte, sodass das Gerät etwa für die Multiroom-Audio-Wiedergabe genutzt werden könnte. Als sicher gilt dies jedoch noch nicht.

Während sich AirPlay 2 noch in der Testphase befindet, kann auch der AirPort Express noch nicht in der Home-App verwaltet werden. Zwar wird er als Accessoire angezeigt, aber kann dennoch nicht als neues Gerät zum Haushalt hinzugefügt werden. Der Versuch schlägt in jedem Fall fehl. Womöglich fehlt hier ein Softwareupdate auf dem Express, um die Funktion zu ermöglichen. Ähnlich verhält es sich auch beim HomePod. In der App wird bereits das Stereo-Feature angezeigt, aber eine Aktivierung ist aufgrund fehlender Softwareunterstützung seitens des HomePod nicht möglich.

Es ist auch anzumerken, dass in der ersten „iOS 11.4“-Beta nur der AirPort Express von 2012 unterstützt wird. Ältere Modelle erscheinen gar nicht erst in der Auflistung der Home-App. Daneben ist auch fraglich, ob Apple tatsächlich die Unterstützung für das „alte“ Netzwerkgerät nachreichen wird oder nicht.

Anzeige