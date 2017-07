08.07.2017 - 08:18 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Eine steigende Zahl von Hotels erlaubt es, das iPhone und in einigen Fällen auch die Apple Watch zu nutzen, um ihre Hotelzimmer aufzusperren. Die Hilton Hotelgruppe, die erstmals vor drei Jahren mit der Technik experimentierte ist von der Sicherheit des Systems fest überzeugt.



08.07.2017 - 08:18 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Dustin Iskandar/CC BY 2.0 )

Die Hilton.-Hotelkette nutzt das Smartphone-Freischalt-System jetzt in rund 1.700 Hotels in den USA und Kanada, berichtet die Financial Times. Bisher wurden 11 Millionen Schließvorgänge vorgenommen, ohne dass es einen erfolgreichen Hack gab. 2014 begann die Hotelkette mit ihrem Experiment.

Das Unternehmen startet nun in Großbritannien mit der gleichen Technik bei 10 Hotels. Ende 2017 sollen schon 100 Hotels mit den intelligenten Zimmerschlüsseln ausgerüstet werden.

App-kontrollierte Türschlösser werden in Privathäusern verwendet. In den USA ist das August Smart Lock eines der bekanntesten Produkte auf dem Markt. Anfang des Jahres kam die HomeKit-Kompatibilität dazu.

Hierzulande fristen die smarten Schlösser noch ein Schattendasein, auch wenn es mit dem smarten Türschlosses Nuki eine gut funktionierende Lösung gibt. Nuki stammt aus Österreich und nutz keinen separaten Zylinder, sondern wird auf einen bereits installierten Schließmechanismus aufgesetzt und nutzt die bisherigen Schlüssel von Innen. Das klappt aber nur, wenn der Schließzylinder auch noch von außen aufgeschlossen werden kann, wenn innen ein Schlüssel steckt. Sonst wäre der Nutzer im Problemfall ausgeschlossen, weil sich die Tür nicht mehr manuell von außen öffnen ließe. Nuki kostet 230 Euro.