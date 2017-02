13.02.2017 - 19:08 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Wie in beinahe jeder Woche gibt es auch ab heute bis einschließlich zum kommenden Samstag wieder Rabatt auf iTunes-Guthabenkarten. In dieser Woche bietet die Supermarktkette REWE in all ihren Filialen 15 Prozent Rabatt auf iTunes-Guthabenkarten im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro an. Das Angebot gilt aber nicht für iTunes-Guthabenkarten mit einem Wert von 15 Euro.



13.02.2017 - 19:08 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Bei REWE gibt es in dieser Woche Rabatt auf iTunes-Guthabenkarten. Die Rabattaktion der Supermarktkette geht bis zum kommenden Samstag, den 18. Februar 2017. Der Rabatt beträgt 15 Prozent auf iTunes-Guthabenkarten mit einem Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro. Wer sich also in dieser Woche bei REWE eine iTunes-Guthabenkarte im Wert von 25 Euro kaufen möchte, zahlt nur 23,75 Euro. Bei einer iTunes-Guthabenkarte im Wert von 50 Euro, fallen nur 45 Euro an. Und für 85 Euro gibt es iTunes-Guthabenkarten im Wert von 100 Euro. Keinen Rabatt gibt es auf iTunes-Guthabenkarten im Wert von 15 Euro. An der Rabattaktion nehmen der REWE-Webseite zufolge alle Filialen der Supermarktkette teil.

Rabattierte iTunes-Guthabenkarten ermöglichen keinen Bücherkauf

Käufer einer iTunes-Guthabenkarte können das Guthaben, das sich hinter dem Code auf der Karte versteckt, auf jedem iOS-Gerät und auf jedem Mac einlösen. Auch auf jedem Windows-Rechner funktioniert dies, sofern auf diesen Geräten iTunes installiert ist. Anschließend kann man das Guthaben dazu verwenden, sich in den verschiedenen App Stores Apps für die Systeme macOS, iOS, tvOS und watchOS zu kaufen. Auch Inhalte wie Musik, Filme oder Serien können mithilfe des Guthabens erworben werden. Außerdem können die monatlich anfallenden Gebühren für Apple Music und iCloud Drive darüber beglichen werden. Die rabattierten iTunes-Guthabenkarten können aber nicht zum Kauf von Büchern herangezogen werden.