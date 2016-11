07.11.2016 - 15:47 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Sowohl bei Edeka als auch bei Marktkauf gibt es bis zum kommenden Samstag eine iTunes-Rabattaktion. Dort kann man sich bei bestimmten iTunes-Guthabenkarten zehn Prozent sparen. Bei einigen Tankstellen der Kette Aral gibt es zudem ein Bonusguthaben beim Kauf einer iTunes-Guthabenkarte. Um das Bonusguthaben in Anspruch nehmen zu können, muss man allerdings eine Kleinigkeit unbedingt beachten.



iTunes-Rabatt lohnt sich immer (Bild: Apple)

In dieser Woche gibt es gleich in mehreren Geschäften iTunes-Rabatt beziehungsweise ein Bonusguthaben beim Kauf von iTunes-Guthabenkarten. So bieten sowohl Edeka als auch Marktkauf ab heute bis zum kommenden Samstag, den 12. November zehn Prozent Rabatt auf iTunes-Guthabenkarten an. Beim Kauf einer iTunes-Guthabenkarte im Wert von 15 Euro muss man bei den beiden Supermarktketten derzeit somit nur 13,50 Euro bezahlen. iTunes-Guthabenkarten mit einem Wert von 25 Euro gibt es für 22,50 Euro und iTunes-Guthabenkarten im Wert von 50 Euro kosten nur 45 Euro. Da möglicherweise nicht alle Edeka- und Marktkauf-Filialen an der Rabattaktion teilnehmen, kann es sich lohnen vorher nachzufragen.

Bei Aral heißt es Kassenzettel sichern

Bei der Tankstelle Aral kann man sich beim Kauf von iTunes-Guthabenkarten ein Bonusguthaben von 15 Prozent sichern. Kauft man sich eine iTunes-Guthabenkarte im Wert von 25 Euro erhält man somit 3,75 Euro extra. Beim Erwerb einer iTunes-Guthabenkarte im Wert von 50 Euro bekommt man zusätzlich 7,50 Euro. Diese Aktion wird bei den teilnehmenden Aral-Tankstellen bis zum 17. November gehen. Wer das Bonusguthaben einlösen möchte, muss allerdings unbedingt den Kassenbon aufbewahren. Denn das Bonusguthaben versteckt sich hinter einem Code auf dem Kassenzettel und muss separat eingelöst werden.

Nach dem Einlösen des Guthabens, kann man es dazu verwenden, Bücher, Filme, Serien, Musik oder Apps für iOS, tvOS, macOS und watchOS zu kaufen. Außerdem lassen sich damit die monatlich anfallende Gebühren für Apple Music oder den zusätzlichen iCloud-Drive-Speicher begleichen.