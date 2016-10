17.10.2016 - 16:02 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Auf der Suche nach rabattierten iTunes-Guthabenkarten? Dann lohnt es sich in dieser Woche bei REWE vorbeizuschauen. Dort gibt es bei jeder iTunes-Guthabenkarte mit einem Wert von 15 Euro, 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro bis zum kommenden Samstag noch einmal 15 Prozent des Guthabens oben drauf. Allerdings sollte man dabei darauf achten, dass man den Kassenzettel nicht vergisst.



Es gibt immer irgendwo iTunes-Rabatt (Bild: Apple)

Wie beinahe in jeder Woche lassen sich auch in dieser Woche wieder iTunes-Rabattaktionen finden. So gibt es ab dem heutigen Montag bis zum kommenden Samstag, den 22. Oktober, bei REWE Bonusguthaben beim Kauf von iTunes-Guthabenkarten. Die Handelskette legt noch einmal 15 Prozent des Guthabenbetrages bei iTunes-Guthabenkarten im Wert von 15 Euro, 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro oben drauf. Beim Kauf einer iTunes-Guthabenkarte mit einem Wert von 15 Euro erhält man somit insgesamt 17,25 Euro, beim Kauf einer iTunes-Guthabenkarte mit einem Wert von 25 Euro erhält man 28,75 Euro und beim Kauf einer iTunes-Guthabenkarte im Wert von 50 Euro gibt es insgesamt 57,50 Euro. Wer sich eine iTunes-Guthabenkarte im Wert von 100 Euro kauft, erhält sogar 115 Euro.

iTunes-Rabatt: Kassenbon unbedingt aufbewahren

Voraussetzung ist, dass man den Kassenbon behält, den man beim Kauf der iTunes-Guthabenkarte erhalten hat. Denn das Bonusguthaben versteckt sich hinter einem Code auf dem Kassenzettel. Kunden lösen auf ihrem Mac, ihrem iOS-Gerät oder ihrem Windows-Rechner in iTunes zum einen die Guthabenkarte selbst und anschließend den Code auf dem Kassenzettel ein. Wie genau Sie das Guthaben auf den verschiedenen Systemen einlösen, zeigt ihnen Apple auf einer eigens eingerichteten Webseite.

Anschließend können Kunden das Guthaben dazu verwenden, sich Apps für macOS, iOS, tvOS und watchOS zu kaufen. Außerdem kann das Guthaben zum Begleichen der monatlich anfallenden Gebühren von Apple Music oder iCloud Drive herangezogen werden. Zu guter Letzt kann man damit auch Filme, Serien, Musik und Bücher in Apples Stores kaufen.