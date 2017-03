20.03.2017 - 17:46 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Wie in so ziemlich jeder Woche gibt es auch in dieser Woche wieder eine Aktion bei iTunes-Guthabenkarten. Bis zum kommenden Samstag kann man sich bei dem Discounter Penny zwischen zehn Prozent und zwanzig Prozent Bonusguthaben auf iTunes-Guthabenkarten sichern. Voraussetzung ist lediglich, dass man sich eine Guthabenkarte im Wert von 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro bei Penny kauft und den Kassenzettel mitnachhause nimmt.



20.03.2017 - 17:46 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

In der aktuellen Woche gibt es Gratisbonusguthaben beim Kauf von iTunes-Guthabenkarten bei Penny. Wer also ab dem heutigen Montag bis einschließlich zum kommenden Samstag, den 25. März bei Penny iTunes-Guthabenkarten kauft, erhält bis zu 20 Prozent Rabatt auf den Wert der Karte.

Wer eine iTunes-Guthabenkarte mit einem Wert von 25 Euro kauft, erhält ein Bonusguthaben von 10 Prozent, also zusätzlich 2,50 Euro. Auf iTunes-Guthabenkarten mit einem Wert von 50 Euro gibt es 15 Prozent Rabatt und somit ein kostenloses Bonusguthaben von 7,50 Euro. Und auf iTunes-Guthabenkarten im Wert von 100 Euro gibt es ein Bonusguthaben von 20 Prozent, also zusätzlich noch einmal 20 Euro. Ausgenommen sind nur iTunes-Guthabenkarten im Wert von 15 Euro, die in dieser Woche bei Penny ohne Extra-Guthaben erhältlich sind.

Unbedingt Kassenbon aufheben, sonst ist das Bonusguthaben weg!

Wer sich eine iTunes-Guthabenkarte mit Bonusguthaben kauft, muss unbedingt daran denken, den Kassenzettel aufzuheben. Denn der Code mit dem Bonusguthaben befindet sich auf dem Kassenbon selbst und nicht auf der iTunes-Guthabenkarte. Kunden müssen anschließend auf ihrem iOS-Gerät, ihrem Mac oder in iTunes auf ihrem Windows-Rechner sowohl den Code auf der iTunes-Guthabenkarte als auch den Code auf dem Kassenzettel einlösen. Wie genau das funktioniert, können Sie auf dieser Webseite Apples im Detail nachlesen.

Das Guthaben kann anschließend zum Kauf von Apps in den App Stores für die Betriebssysteme macOS, iOS, tvOS und watchOS verwendet werden. Außerdem lassen sich damit Bücher, Filme, TV-Serien oder Musik in den verschiedenen Online-Stores Apples erwerben. Und zu guter Letzt kann damit auch die monatliche anfallende Gebühr von Apple Music oder iCloud Drive beglichen werden, wenn Nutzer ein solches Abonnement haben.