04.11.2016 - 11:50 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

YouTubes Kommentar-Sektion ist berüchtigt. Freiwillig liest sich diese Kommentare eigentlich kaum jemand durch. Das soll sich nun aber ändern. Das Unternehmen hat angekündigt, zwei weitere neue Werkzeuge einzuführen, die Video-Uploadern die Moderation der Kommentare zu ihren Videos einfacher machen sollen. Seit kurzem gibt es auch die Möglichkeit Wörter und Phrasen zu blacklisten. Zudem testet die Video-Plattform noch eine weitere äußerst nützliche Funktion.



YouTube ergreift endlich Maßnahmen (Bild: YouTube / MockDrop)

YouTube möchte endlich seine Kommentar-Sektion verbessern. Hierfür will die größte Video-Plattform der Welt seinen Video-Uploadern mehrere Werkzeuge in die Hand geben. Auf seinem Blog kündigte die Video-Plattform an, dass es Uploadern von Videos nun unter anderem möglich sein wird

Kommentare oben anzupinnen

und Kommentare mit einem Herz zu bewerten beziehungsweise zu liken.

Außerdem werden Kommentare des Uploaders des entsprechenden Videos nun farblich hervorgehoben.

Bereits vor einiger Zeit hatte das Unternehmen einige Funktionen eingeführt, die die berüchtigte Kommentar-Sektion der Video-Plattform verbessern sollen. So können YouTube-Account-Besitzer die Moderation von Kommentaren zu ihren Videos an andere Nutzer delegieren. Bestimmte Wörter und Phrasen können zudem geblacklistet werden. Außerdem gibt es nun eine neue Funktion, die sich aber noch im Beta-Test befindet: Nehmen Video-Uploader an diesem Beta-Test teil, wird ein neuer Algorithmus der Plattform die Veröffentlichung bestimmter Kommentare vorläufig verhindern und diese dem Nutzer zur Kontrolle vorlegen. Der Uploader des entsprechenden Videos entscheidet anschließend, ob der Kommentar veröffentlicht, versteckt oder zur weiteren Überprüfung an die Plattform gemeldet wird.

YouTube-Kommentare sind der Bodensatz des Internets

YouTube-Kommentare gelten gemeinhin als der Bodensatz des Internets. Dass YouTube nun endlich versucht, gegen die miese Qualität seiner Kommentar-Sektion gegenzusteuern, wird höchste Zeit. Ob diese Maßnahmen auch die gewünschte Wirkung haben werden, bleibt abzuwarten.