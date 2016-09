Immer wieder werden Softwarepakete geschnürt und zu einem günstigen Preis angeboten. Das „Fall Bundle“ von MacUpdate läutet den Software-Herbst ein und bildet keine Ausnahme. Sie bekommen 10 Apps für unter 40 US-Dollar und eine elfte für kurze Zeit obendrauf. Zusammen würde Sie die Software sonst mehrere hundert US-Dollar kosten.

Herbstliches Softwarepaket von MacUpdate hilft bares Geld sparen (Bild: CC0)

Es sind nicht nur die Lebkuchen und Marzipankugeln, die uns daran erinnern, dass die Tage wieder kürzer werden. Das Herbst-Bundle von MacUpdate versucht uns ebenfalls daran zu erinnern.

10 Apps für kleines Geld

Was bekommen Sie für Ihr Geld? Unter anderem die App „A Better Finder Rename“, die sich in Apples Dateimanager einklinkt und Ihnen einige Werkzeuge an die Hand gibt, um Informationen von Dateien, Fotos und MP3 anzupassen, und zwar nicht Datei für Datei, sondern in der Gesamtheit.

Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dies könnten Nutzer denken, wenn Sie versuchen Dateien aus einem Time-Machine-Backup einzuspielen. Die Software „Back-In-Time“ versucht Ihnen dabei unter die Arme zu greifen. Sie können damit den gesamten Backup-Bestand durchsuchen nach der einen wichtigen Datei, die Sie gerne wiederhergestellt wissen wollen und müssen nicht die Einschränkungen der Benutzeroberfläche von Time Machine selbst akzeptieren.

Daneben gibt es noch die Planungssoftware „HyperPlan“, oder die Inventarisierungssoftware „MYStuff Pro“. „NetSpot Pro“ hingegen hilft Ihnen bei der Analyse Ihrer drahtlosen Verbindungen. Der Passwortmanager „RoboForm“ zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er besonders umfangreich Formulare für Sie ausfüllen kann.

Sie wollen manchmal Ideen visualisieren? Dann ist vielleicht „SimpleDiagrams“ etwas für Sie. Auch diese App finden Sie im herbstlichen Paket von MacUpdate. Dazu gibt es noch die Apps „Timing“, „Tonality CK“ und „USB Network Gate“. Wenn Sie sich beeilen mit dem Kauf, erhalten Sie als Frühkäuferbonus obendrein noch die App „Soulver“. Diese stellt Ihnen einen Mix aus Taschenrechner und Notizen-App zur Verfügung, damit Sie Ihre Berechnungen auch lange Zeit später wieder entschlüsseln.