Sonos One in „HAY“-Gelb (Bild: Sonos)

Sonos One in bunt kommt noch 2018. In Kooperation mit dem dänischen Design-Studio HAY bringt der Elektronik-Hersteller Sonos noch in diesem Jahr ein bisschen Farbe in die Welt seiner Smart Speaker. Der Sonos One soll in einer Sonderedition in den Farben Rot, Gelb und Grün herausgebracht werden.

Aus der Farbpalette von HAY stammen die speziellen Farbvarianten in Rot, Gelb und Grün. In diesen wird der Smart Speaker Sonos One eingefärbt und als Sonderedition in den Handel gebracht. Dies kündigte Sonos nun an.

Smart Speaker Sonos One bringt Farbe ins Spiel

Falls Ihnen die herkömmlichen „Farben“ Weiß und Schwarz nicht zusagen und Sie es lieber bunt mögen, dann haben Sonos und HAY möglicherweise genau das Richtige für Sie.

Die Gründerin der Designfirma, Mette Hay, betont, dass die Farbwahl für die smarten Lautsprecher so gewählt wurde, dass die Geräte wahlweise als Komplementär- oder Kontrastfarben zu gängigem Heimdekor oder Möbeln genutzt werden können.

Sonderedition gegen Aufpreis

Natürlich lässt sich der Anbieter die Kooperation auch etwas kosten. Entsprechend wird die unverbindliche Preisempfehlung für einen Sonos One in der speziellen Farbe über dem Standardpreis liegen. 30 Euro müssen Sie vermutlich mehr zahlen. Aktuell liegen uns Informationen zum Preis in US-Dollar vor. Der soll von US$199 auf US$229 steigen.

Sonos wird die Sonderedition im September 2018 in den Handel bringen und in seinen Ladengeschäften anbieten, aber auch übers Internet.

Anzeige