KB Home hat als erstes Bauunternehmen eine HomeKit-Option im Programm. So wird Apples Heimsteuerung zusammen mit passenden Geräten bereits beim Hausbau eingebaut und nicht erst nachgerüstet. Hat KB Home Erfolg, dürfte sich das Modell schnell überall verbreiten.



Musterhaus mit HomeKit (Bild: KB Home)

Eine Heimsteuerung will gut geplant sein, vor allem, wenn auch die Schließanlage, die Heizungssteuerung oder gar die Jalousiensteuerung mit einbezogen werden sollen. Bisherige Lösungen aus dem Profibereich sind teuer, setzen oft eine feste Verkabelung voraus und sind schwer zu programmieren. Bisher wurde Apple HomeKit eher als Nachrüstlösung wahrgenommen, was auch an dem begrenzten Angebot von Endgeräten zusammenhing. Doch jetzt startet die Heimautomatisierungslösung mit Unterstützung der Bauindustrie richtig durch.

Das US-Bauunternehmen KB Home will der erste Anbieter in den USA sein, der Apples Smart-Home-Lösung schon beim Bau in Häuser implementiert. Das Paket soll nach Informationen von Mercury News etwa 4.000 US-Dollar Aufpreis kosten und ein Türschloss, Beleuchtung, eine Alarmanlage sowie eine Heizungssteuerung über Thermostate beinhalten. Auf welche Endgeräte das Unternehmen setzen will, geht aus der knappen Presseaussendung nicht hervor. In Kalifornien wurde ein Musterhaus errichtet, mit dem die Technik demonstriert wird.



Als Steuerzentrale wird wie üblich das Apple TV samt iPad oder iPhone genutzt. Das Pilotprojekt wird zunächst nur bei Neubauten im kalifornischen San Jose und Fermont angeboten. Hat es Erfolg, wird es auch auf andere Regionen ausgeweitet. Die KB-Home-Häuser, die HomeKit-fähig sind, kosten ab 900.000 US-Dollar. Sie werden in drei Farben angeboten. Das kennt man ja von Apple her.

Nach einem früheren Bericht von Bloomberg baut auch das Unternehmen Lennar ein Musterhaus mit HomeKit.