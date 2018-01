30.01.2018 - 12:34 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wenn Apple neue Produkte in den Apple Online Store zu Vorbestellung freigibt, sind diese in der Regel innerhalb von wenigen Minuten für den Veröffentlichungstag vergriffen. Während diese Lieferschwierigkeiten bei den AirPods knapp 10 Monate anhielten, scheint Apple die Nachfrage nach dem HomePod überschätzt zu haben und sitzt noch auf einigen Geräten, die pünktlich zur Veröffentichung am 9. Februar ausgeliefert oder abgeholt werden können.



Seit letzten Freitag lässt sich Apples Smart Speaker online in den USA, Großbritannien und Australien vorbestellen. Auch noch mehrere Tage nach dem Vorbestellstart ist der HomePod noch pünktlich zum 9. Februar lieferbar. In allen drei Ländern ist das Gerät noch in allen Farben verfügbar, wie eine kurze Recherche gezeigt hat. Hat sich Apple also bei der Nachfrage verschätzt oder schreckt der vergleichsweise hohe Preis viele Kunden vom Kauf ab. Mit 350 US-Dollar positioniert das Unternehmen den Smart Speaker klar am oberen Ende und kostet damit deutlich mehr als ein Sonos One.

Ebenso wahrscheinlich scheint es, dass Apple nichts dem Zufall überlassen wollte und dementsprechend ausreichend Geräte hat produzieren lassen, während man noch an der Finalisierung der Software gearbeitet hat. Auch der Umstand, dass nur drei Länder zum Start mit dem HomePod bedacht werden, stützt die Annahme, dass das Unternehmen ausreichende Mengen für alle Interessenten bereitstellen kann. Schon rund eineinhalb Wochen vor Vorbestellstart kam das Gerücht auf, dass schon rund eine Million Einheiten an Apple geliefert wurden und diese nur auf den Versand warten.

Während der HomePod in der nächsten Woche in den USA, Australien und Großbritannien erscheint, versprach Apple eine Veröffentlichung in Deutschland für dieses Frühjahr. Einen Preis nannte man jedoch noch nicht.