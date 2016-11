23.11.2016 - 12:14 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Beim iPhone 7 in Diamantschwarz sind Smartphone-Hüllen besonders angesagt, da es schnell zerkratzt, wie auch Apple schon eingestand. Darüber hinaus bieten Hüllen auch einen gewissen Schutz vor Stürzen. hardwrk hat edle Silikon- und Lederhüllen auf Lager, die das Portemonnaie nicht ganz so stark belasten wie jene, die Apple anbietet. Mit unserem Gutscheincode für Mac-Life-Leser können sogar noch 10 Euro extra gespart werden.



(Bild: Stefan Molz)

Eine Hülle kann gut aussehen, vor allem aber schützt sie, was sich darin befindet. Deshalb verpacken immer mehr iPhone-Besitzer ihr Smartphone in einer solchen. Apple selbst verkauft Cases aus Leder und Silikon, jedoch wird man bei der Anschaffung schnell über 40 Euro los. Dabei geht es auch günstiger, ohne Abstriche bei Optik und Haptik machen zu müssen.

Hüllen von hardwrk für iPhone 6 und neuer

hardwrk bietet Hüllen an, die sich in Optik und Wertigkeit an jenen von Apple orientieren. Sie kommen genau wie das Original in einer Silikon- und einer Lederausführung. Allerdings kosten sie nur gut die Hälfte von dem, was der iPhone-Hersteller für seine „Originale” haben möchte.

Das hardwrk Leder Case besteht dabei aus Echt- oder Kunstleder und wurde in Handarbeit hergestellt. Es ist für das iPhone 7 verfügbar und unterstreicht die elegante Optik des iPhone 7. Durch die Passgenauigkeit ist ein perfekter Sitz garantiert, der Lightning-Anschluss ist problemlos erreichbar und die Tasten lassen sich weiterhin bedienen. Die Hülle ist in Braun oder Schwarz als Kunstleder zu haben sowie in Grau oder Schwarz als Echtleder. Sie kostet kostet normalerweise 29,90 Euro beziehungsweise 34,90 Euro.

Produkthinweis hardwrk Leder Case für iPhone - Kunstleder braun - Lederhülle Schutzhülle Cover Case für iPhone 7 - Elegantes Backcover als edles Zubehör für das Apple iPhone 7 Preis: 29,90 €

Darüber hinaus gibt es das Case auch aus Silikon. Es ist für alle iPhones seit dem iPhone 6 zu haben, selbst für die Plus-Modelle. Das ist in elegantem Schwarz gehalten und kommt ohne Logo auf der Rückseite und ist wie das Apple-Orignal von innen gefüttert, um Kratzer auf der Rückseite zu vermeiden. Der Preis hierfür liegt unabhängig von der Größe bei 24,90 Euro.

Produkthinweis hardwrk Premium Silikon Case für iPhone 6/6s Plus - schwarz - Schutzhülle Cover Case mit Softtouch - Elegantes Backcover als edles Zubehör für das Apple iPhone Preis: 24,90 €

10-Euro-Gutschein exklusiv für Mac-Life-Leser

Zusammen mit hardwrk haben wir einen Gutscheincode bei Amazon organisieren können. Damit kosten die Hüllen jeweils ganze 10 Euro weniger als das normalerweise der Fall wäre. Der Code ist bis kommenden Sonntag, dem 27.11.2016, um 23:59 Uhr gültig. Bei der Bestellung muss dazu nur hrdwrk10 eingegeben werden – der Rabatt wird dann automatisch angewandt.