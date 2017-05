Sie wundern sich vielleicht, wie viel Geld Sie in die Hand nehmen müssen, um ein Essen mit dem Apple-Chef Tim Cook verbringen zu dürfen. In diesem Jahr wurde diese Frage bereits zum fünften Mal hintereinander beantwortet, im Rahmen einer Wohltätigkeitsauktion. Dem Höchstbietenden ist die Gegenwart des weit mehr als eine halbe Million US-Dollar wert.

Tim Cook auf einer WWDC-Keynote (Bild: Mark Deerkoski, CC BY 2.0)

688.999 US-Dollar (umgerechnet rund 628.000 Euro) kostet ein Mittagessen mit Tim Cook. Gespeist wird auf dem Gelände des neuen Apple Park, sobald dieser eingeweiht werden wird. Eine Stunde lang darf der Höchstbietende samt Begleitung zusammen mit dem Apple-Chef speisen und sich austauschen. Das Mittagessen mit Tim Cook wird in persönlichem Ambiente gestaltet werden, anders als in den Jahren zuvor, als der Besucher mit Cook in die Mensa am Apple Campus musste. Das die Privatsphäre etwas Wert ist, zeigt sich auch daran, dass es sich 2017 um das bisher höchste Gebot nach 2013 handelt. Seinerzeit waren immerhin 610.000 US-Dollar geboten worden. Nach wie vor gilt: Während die Mahlzeit im Preis inbegriffen ist, ist es die Anreise nicht.

Tim Cook beschert RFK Center Geldsegen

Auf der Plattform CharityBuzz lassen sich Treffen mit Prominenten ersteigern. Auch andere Apple-Verantwortliche haben dort schon mitgemacht. Der Erlös kommt immer einem guten Zweck zu. In diesem Jahr geht das Geld aus der Auktion um das Treffen mit Tim Cook an das Robert F. Kenndy Center (RFK Center), eine Menschenrechtsorganisation.

L'asta x pranzare con Tim Cook @ Apple Park si è conclusa https://t.co/ORI4eaF3em: rilancio + alto di 31 a $688.999 pic.twitter.com/W6yZD6yrMC — setteB.IT (@setteBIT) May 16, 2017

Nur um einen Vergleich anzustrengen: Eine Auktion auf 2 VIP-Tickets, die dazu berechtigen Hugh Jackmann auf einer Benefizveranstaltung in Washington zu treffen, ist den Bietern knapp drei Stunden vor Schluss keine 3.000 US-Dollar Wert. Ein Mittagessen mit dem Star-Wars-Darsteller Mark Hamill hingegen liegen sechs Tage vor Ende immerhin bei $15.000. Gemessen an diesen Beträgen ist Tim Cook ein richtiger Star.

Bild: Mike Deerkoski, CC BY 2.0.