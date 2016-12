Wider anders lautenden Gerüchten hat Chipfabrikant TSMC betont, dass man nach wie vor im Soll sei, was die 10nm-Chip-Entwicklung angeht. Das sind gute Nachrichten für iPhone- und iPad-Fans. Wenn diese Chips in Apples kommenden Geräten zum Einsatz kommen, werden sie mehr Leistung bei weniger Stromverbrauch bieten können.

Chip (Bild: CC0)

Es gibt in der Chip-Produktion eine Maßgabe, die „nur manchmal“ nicht zutrifft: Je kleiner die Fertigungsweise, desto weniger Energie wird verbraucht. Meist ist zudem gleichzeitig ein Leistungsanstieg zu verzeichnen. Vor kurzem gab es Gerüchte, dass es Schwierigkeiten beim Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) gab, der zuletzt einen Großteil der Prozessoren für Apples iPhone und iPad bereitstellte. Die Ausbeute bei der Herstellung (engl. „yield“), hieß es, sei nicht so hoch wie gewünscht.

TSMC im Zeitplan

Das Unternehmen gab nun aber an, dass man voll im Soll sei („totally on track“), was die Chip-Produktion anginge. Für Apple-Fans dürften das gute Neuigkeiten sein. Denn es heißt, dass sowohl das iPhone 7s als auch das iPhone 8/X und die iPads im Jahr 2017 neue 10nm-Chips aus dem Hause TSMC nutzen könnten. Laut TSMC werden die 10nm-Chips sogar bereits zu den Konzernumsätzen im ersten Fiskalquartal 2017 beitragen. Dies gab Elizabeth Sun gegenüber der EETimes an. Sun ist leitende Angestellte in TSMCs Firmenkommunikationsabteilung.

Zukunft bereits im Blick

Darüber hinaus habe das Unternehmen auch die Zukunft schon im Blick. Die Forschung und Entwicklung bei der Chip-Herstellung würde schon jetzt auch auf 7nm, 5nm und 3nm abzielen. Offenbar sollen bereits 2017 erste 7nm-Chips fabriziert werden. Die interne Roadmap des Unternehmens, das auch von Erdbeben nicht verschont blieb, soll außerdem 5nm-Chips für das Jahr 2019 vorsehen und 3n-Chips für das Jahr 2021.