Was lief bei Apple unter der Führung von Tim Cook gut, und was schlecht? Welche Leichen hat Steve Jobs im Keller? Eine Infografik klärt auf. Oder wussten Sie, dass Apple unter Steve Jobs nie Dividenden an Aktionäre ausschüttete und Tim Cook den Wert der Aktie stark steigen ließ?



Steve Jobs und Tim Cook als Unternehmenschefs im Vergleich (Bild: University of Ohio)

Die Uni Ohio hat viele Quellen ausgewertet, bis diese einfache und mitunter amüsante Infografik herauskam. Als Jobs Chef bei Apple war, waren die Themen Innovation, starke Führung, Perfektionismus und hohe Erwartungen an das Team wichtig. Bei Tim Cook änderte sich das in Richtung Transparenz und Teamwork. Außerdem gilt Cook als deutlich ruhigere Führungsperson als Jobs.

Dafür wurden unter Jobs zahlreiche wirklich neue Produkte lanciert, während es bei Cook nur wenige waren. Der größte Fehler unter Jobs' Führung war der Mac G4 Cube, der zu teuer war und dessen Design nicht gewürdigt wurde. Bei Cook war es der fatale Start von Maps in iOS 6. Doch auch die Ausbeutung chinesischer Arbeiter wurde Jobs vorgeworfen, während unter Cooks Führung Apple angeblich der NSA geholfen hat.

Dividenden an die Aktionäre zahlte Jobs' Apple nie, während Cook 2012 das erste Mal seit 17 Jahren eine Dividende auszahlen ließ. Zudem steigt der Kurs der Apple-Aktie unter Jobs deutlich an.