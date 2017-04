Immer wieder gab es Gerüchte über den Veröffentlichungszeitpunkt von Apples Jubiläumssmartphone. Zuletzt hieß es aber, dass man den September-Termin werde halten können, selbst wenn es anfangs anders hieß. Nun werden diese Gerüchte durch Quellen bestätigt. Apple wird Vorbestellungen für das iPhone 8 im September annehmen. Die Auslieferung der Geräte könnte sich jedoch verspäten.

Terminprobleme beim iPhone 8? (Bild: CC0)

Was bedeutet es, wenn eine anonyme Quelle eines langjährigen Apple-Analysten davon ausgeht, dass der iPhone-Hersteller sein Jubiläumssmartphone im September der Öffentlichkeit vorstellen wird? Mindestens genauso viel wie die Tatsache, dass das iPhone 8 womöglich erst viele Wochen später bei den Kunden ankommen könnte. Das allerdings sind zwei Seiten derselben Medaille. Denn diese Informationen stammen von einem anonymen Tippgeber des Analysten Brian White.

Weihnachtsgeschäft mit iPhone 8 ungefährdet

MacRumors konnte von der Investmentbank Drexel Hamilton, für die White arbeitet, die Investoren-Info abgreifen. In dieser heißt es, der eigene Informant glaubt, dass Apple die Auslieferung des 5,8 Zoll großen iPhone 8 um „mehrere Wochen“ verschieben wird. Denn es gäbe, so die Quelle weiter, Probleme mit der 3D-Erkennungstechnologie. Das Weihnachtsgeschäft sei durch diese Schwierigkeiten jedoch nicht in Gefahr. Man nehme den Hinweis des Informanten diesbezüglich sehr ernst, erklärt White den Investoren, da dieser die Verspätung sehr nachdrücklich erläutert habe. Die Quelle glaube aber, dass Kunden weiterhin im September Vorbestellungen für alle drei neuen Smartphones mit 4,7, 5,5 und 5,8 Zoll Display-Diagonale werden abgeben können.

Brian Whites neuerliche Informationen stimmen mit vorherigen Medienberichten überein. Sieht man davon ab, dass es sehr viele Gerüchte um Funktionen des Smartphones gibt (OLED, Geschichtserkennung, gebogenes Display, und andere mehr), dann sollten sich Interessenten aber in jedem Fall auf eine hohe Nachfrage bei gleichzeitig geringer Kapazität einstellen. Ähnlich war dies zuletzt beim iPhone 7 Plus in „Diamantschwarz“. Kurze Zeit nach dem Start der Vorbestellungen schossen die Liefertermine in die Höhe.