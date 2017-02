Derzeit bekommen Sie bei Alternate die schaltbare Steckdose Osram Lightify Plug reduziert angeboten. Damit können Sie Gerät Smart-Home-fit machen, und zwar von nicht ZigBee-fähigen Geräten wie herkömmlichen Kaffeemaschinen, Toastern, Lampen oder anderem mehr. Dabei funktioniert die Steckdose auch mit einigen Systemen anderer Hersteller zusammen, wird dort dann aber teilweise als Lampe erkannt.

Osram Lightify Plug (Bild: Osram)

Sie bekommen die Osram Lightify Plug reduziert zum Preis von unter 20 Euro Euro bei Alternate. Versandkosten fallen nicht an. Der Preis kommt allerdings nur zustande, wenn Sie sich für MasterPass als Zahlungsmethode entscheiden. Der nächstbeste Preis bei Idealo sieht 27,40 Euro vor. Über MasterPass können Sie auch per Überweisung oder Kreditkarte bezahlen. Legen Sie also die Ware in den Warenkorb, wählen dann die entsprechende Zahlungsmethode aus und Sie sollten den aktualisierten Kaufpreis angezeigt bekommen.

Die Steckdose eignet sich nicht zum Dimmen von Licht, aber sehr wohl zum Schalten. Sie können sie auch zusammen mit Homebridge oder Philips Hue verwenden. Sie kommuniziert im WLAN mit angeschlossenen Smart-Home-Geräten und lässt sich über passende Apps steuern.