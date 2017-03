Saturn bietet derzeit einen günstigen Einstieg in die Welt von Nintendo und Super Mario. Sie bekommen dort den Nintendo 2DS im Paket mit Mario Kart 7. Der Handheld kostet im Preisvergleich aktuell deutlich mehr. Trotz der Einführung der Switch-Konsole ist auf die nächsten Jahre die Plattform weiterhin Nintendos Vorzeigeprodukt und mit Spieleneuveröffentlichungen zu rechnen.

Nintendo 2DS im Paket mit Mario Kart 7 (Bild: Nintendo)

Bei Saturn gibt es das Paket aus Nintendo 2DS in den Farben Blau und Schwarz mit dem Rennspiel Mario Kart 7 gerade günstiger. Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Sie bekommen das Bundle zum Preis von 75 Euro. Versandkosten fallen nicht an. Damit ist dieses Bundle so günstig wie zuletzt vor Weihnachten. Der nächstbeste Preis im Preisvergleich liegt derzeit bei knapp 100 Euro inklusive Versand.

Zum Deal: Nintendo 2DS mit Mario Kart 7 günstiger kaufen .

Sie können sich den 2DS alternativ ohne Mehrkosten auch in einen Saturn-Markt in Ihrer Nähe schicken lassen, statt zu sich nach Hause. Dies ist für Leute interessant, die den Empfang von Paketen nicht sicherstellen können und aber den Weg zur Postfiliale als zu aufwändig empfinden.

Der 2DS ist eine Neuentwicklung, die ohne den 3D-Effekt am Monitor auskommt, den der 3DS mitbringt. Die allermeisten Spiele für den 3DS sind kompatibel mit dem 2DS.