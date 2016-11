Das Belkin Express Dock für iPhone ist derzeit bei Amazon reduziert. Das Zubehör ist MFI-zertifiziert und kompatibel mit den neuesten Lightning-Geräten aus Cupertino wie dem iPhone 7 oder iPhone SE.

Belkin Express Dock in Silber (Bild: Belkin)

Sparen Sie aktuell beim Kauf des Belkin Express Dock für iPhone bei Amazon. Statt 29,99 Euro zahlen Sie aktuell nur 20,15 Euro. Wenn Sie Prime-Kunde beim Onlineshop sind, erhalten Sie sogar noch mehr Rabatt und zahlen nur 17,15 Euro. Der Versand ist für Sie dann kostenlos und ein 1,2 Meter langes USB-Kabel ist im Lieferumgang enthalten.

Das Zubehör steht zwar in unterschiedlichen Farben zur Verfügung, doch einzig die Variante in Silber ist dermaßen reduziert. Andere Farben sind nicht ganz so stark rabattiert, einzelne sogar nur zum Normalpreis im Angebot. Das Dock ist, wie unser Test zeigte, in jedem Fall stabil.

Zum Deal: Belkin Express Dock reduziert.

Denken Sie daran, dass wir nicht wissen, wann dieses Angebot endet. Es ist möglicherweise bereits ausverkauft, wenn Sie diese Nachricht aufrufen. Weisen Sie uns darauf hin und wir aktualisieren diesen Beitrag umgehend.