Es ist nicht das erste Mal, dass Berkshire Hathaway groß in Apple investiert. Dennoch zeigt der CEO Warren Buffett mit dem Kauf von weiteren 75 Millionen Aktienanteilen sein Vertrauen in das Unternehmen aus Cupertino. Der Kauf soll bereits in den ersten drei Monaten dieses Jahres erfolgt sein, wie Buffett gestern gegenüber CNBC bestätigte. Damit erhöht sich die Anzahl der Anteile auf rund 240,3 Millionen.

Eigentlich hat sich „Berkshire Hathaway“-CEO Warren Buffett immer davor gesträubt in ein Technologie-Unternehmen zu investieren. Bei Apple macht der 87-jährige Großinvestor jedoch eine Ausnahme. Ihm zufolge ist Apple eher ein Kunden-Unternehmen, dass mehr als den doppelten Umsatz des zweit profitabelsten Unternehmens in den USA generieren kann. Daher wundert es nur wenig, dass Buffett in den letzten Jahren seine Aktienanteile immer wieder aufstockte. Im Februar 2017 hielt er schon 133 Millionen Anteile, die damals einen Gegenwert von etwa 17 Milliarden US-Dollar darstellten. Nun legte Berkshire Hathaway nochmal nach und kaufte weitere 75 Millionen Anteile, sodass das Unternehmen etwa 240,3 Millionen Aktien von Apple besitzt. Diese haben einen Wert von circa 42,5 Milliarden US-Dollar, der in nächster Zeit weiter steigen dürfte. Laut einem aktuellen Bericht soll der Kauf sowohl als Geldanlage dienen und gleichzeitig das Barvermögen von Berkshire Hathaway reduzieren, ohne dass gleich ein ganzes Unternehmen gekauft werden muss.

Im Rahmen der Bekanntgabe der Quartalszahlen für das zweite Fiskalquartal 2018 verkündigte Apple nämlich einen Umsatz von 61,1 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn bei rund 13,8 Milliarden US-Dollar liegt. Gleichzeitig kündigte Apple-CEO Tim Cook an, dass man damit beginnen möchte Aktienanteile zurückzukaufen. Dazu sollen etwa 100 Milliarden US-Dollar bereitgestellt werden. Inwieweit das auch Berkshire Hathaway betrifft ist derzeit nicht bekannt.

