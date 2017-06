Ende dieses Monats kommt der Totenbeschwörer zurück. Denn Blizzard Entertainment veröffentlicht am 27. Juni die neue Erweiterung „Rückkehr des Totenbeschwörers“ für das Action-Rollenspiel Diablo III. Wie der Name bereits verrät, kehrt damit der Charakter des Totenbeschwörers zurück ins Spielgeschehen.

Der Totenbeschwörer kommt zurück in Diablo III (Bild: Blizzard Entertainment)

Ab dem 27. Juni 2017 werden Sie eine neue Klasse im Action-Rollenspiel Diablo III spielen können. So neu ist diese allerdings nicht. Denn den Totenbeschwörer kennen Fans bereits aus dem Vorgänger, Diablo II. Zuvor hatte der Publisher den neuen Charakter in einem umfangreichen Betatest durch Spieler auf der ganzen Welt ausgiebig testen lassen. Wie im Spiel üblich, wird der Totenbeschwörer (engl. Necromancer) sowohl in weiblicher als auch männlicher Ausführung gespielt werden können.

Totenbeschwörer kommt am 27. Juni als Erweiterung

Zum Preis von 14,99 Euro werden Spieler, die Diablo III bereits besitzen, sich die Erweiterung auf den unterschiedlichen Plattformen herunterladen können. Sie können Sie als Mac-Gamer unter anderem auch direkt im Spiel erwerben. Weichen Sie alternativ auf Steam aus.

Als Käufer erhalten Sie zusätzlich einen nichtkämpfenden Gefährten, ein Paar kosmetische Flügel, Banner im Totenbeschwörer-Stil, Porträtrahmen, Flagge und zwei zusätzliche Charakterplätze. Darüber hinaus wird die Anzahl der Beutetruhenfächer am PC und Mac um zwei erhöht.

Komplettedition vorerst nur für Konsolenspieler

Für Konsolenspieler auf Xbox One oder PlayStation 4 wird es eine Komplettedition geben, die den Titel „Diablo III: Eternal Collection“ trägt. Darin enthalten ist neben dem Hauptspiel die Erweiterung „Reaper of Souls“ und das neue Add-on „Rückkehr des Totenbeschwörers“. Offenbar wird diese Ausführung vorerst nur als digitaler Download erhältlich gemacht. Zudem weist Blizzard darauf hin, dass das Komplettpaket zeitlich begrenzt zur Einführung 39,99 Euro für Mitglieder von PlayStation Plus und Xbox Live Gold zu haben sein wird. Die UVP der „Eternal Collection“ wird mit 69,99 Euro angegeben.

Noch günstiger wird es, wenn man sich jetzt noch die „Ultimate Evil“-Edition sichert und den DLC einfach später dazu kauft.