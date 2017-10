13.10.2017 - 13:55 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Schon im letzten Jahr zeigte Apple-CEO Tim Cook sein Interesse an der erweiterten Realität und gab dies seither mehrfach im Rahmen der Besprechung der Quartalszahlen gegenüber Analysten zu verstehen. Auf der diesjährigen WWDC kündigte man dann an, zusammen mit iOS 11 die größte Plattform für AR-Inhalte an den Start zu bringen. Dabei sollte vor allem ARKit die Entwicklung vereinfachen. Nun zeigt eine erste Studie, wie sich Apples AR-Technologie schlägt.



Neben VR ist die Argumented Reality (zu deutsch: erweiterte Realität), kurz AR, eines der großen Themen des Jahres. Auch Apple betrat in diesem Jahr die Bühne und stellte zur WWDC 2017 im Juni ARKit vor. Die neue Schnittstelle soll es Entwickler einfacher machen Apps mit AR-Funktionen zu programmieren. Mit der Veröffentlichung von iOS 11 kamen auch die ersten Anwendungen in den App Store. Das Marktforschungsunternehmen Sensor Tower hat sich nun das derzeitige Angebot genauer angesehen und zeigt die aktuellen Trends. (via TechCrunch)

Nach dem ersten Monat dominieren vor allem Spiele die neue AR-Kategorie im App Store. Mit 35 Prozent machen Sie mehr als ein Drittel der verfügbaren AR-Inhalte aus. Nützliche Apps wie magicplan (virtuelles Maßband) bringen es hingegen auf 19 Prozent. Anschließend folgen Entertainment-Apps mit 11 Prozent, während Bildungsanwendungen derzeit nur etwa 7 Prozent der verfügbaren AR-Apps ausmachen.

Auch wenn Spiele für 62 Prozent des Umsatzes bei den AR-Anwendungen verantwortlich sind, ist TapMeasure die am besten verkaufte ARKit-App im App Store. Für 2,29 Euro bieten die Entwickler eine einfache Methode, um Gegenstände oder Räume zu messen. In den nächsten Wochen und Monaten dürften wir allerdings noch viele weitere Anwendungen im App Store finden, die abseits von Spielen und Vermessungs-Apps liegen. Schon während der Betaphase überraschten viele Entwickler mit kreativen Anwendungen.