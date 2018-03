(Bild: Mac Life)

Monatelang hat sich das Team der Mac Life mit Art-Director Jan Famira zusammengesetzt, Feedback und Statistiken ausgewertet, viele Ideen entwickelt und wieder verworfen, um pünktlich zur Jubiläums-Ausgabe eine völlig neue Mac Life präsentieren zu können. Nicht ohne Stolz können wir nun verkünden: es ist soweit! Und damit sich Mac-Life-Leser nicht nur über ein besseres Lese-Erlebnis freuen könne, gibt es auch noch ein großes Jubiläums-Gewinnspiel!

Die Mac Life hat, unbemerkt von der Öffentlichkeit, über mehrere Monate ein Doppelleben geführt. Wie einst der Mac vor der Umstellung von PowerPC- auf Intel-Prozessoren! Während wir uns bemüht haben, Ihnen regelmäßig eine Mac Life in der gewohnten Qualität zu präsentieren, haben wir parallel dazu an einer ganz neuen Mac Life gearbeitet.

Gemeinsam mit Art Director Jan Famira und in Verbindung mit Leserumfragen, Telefoninterviews mit einzelnen Lesern und vielen Stunden der kritischen Heft-Analyse haben wir herausdestilliert, worauf es bei der Mac Life von nun an wirklich ankommen soll.

Für viele Änderungen brauchten wir einen Vorschlaghammer, für andere eher eine Pinzette. Denn die Mac Life existiert seit nunmehr 200 Ausgaben und hatte schon in ihrer bisherigen Form viele Fans in ganz Europa. Es war gar nicht nötig, das Bestehende komplett zu zerlegen und alles wegzuwerfen. Vielmehr galt es, das, was Sie und wir an der Mac Life lieben, zu bewahren, dabei aber überall, wo es nötig war, zu optimieren. So gelangten wir letztlich zu einer völlig neuen Mac Life, die Sie doch sicherlich wiedererkannt haben.

Der Mann fürs Feine

In mehrmonatiger Arbeit haben wir keinen Stein auf dem anderen gelassen und die beste Mac Life für Sie entworfen. - Sebastian Schack, Chef-Redakteur Mac Life

Und was ist jetzt anders?

Art-Direktor Jan Famira hat über 15 Jahre Erfahrung in der Gestaltung von Zeitungen, Zeitschriften und Logotypes. Zudem eine profunde Kenntnis des Zeitschriften-Markts, unter anderem durch Stationen in der BILD-Gruppe, bei Gruner + Jahr, den Heise Medien, beim Deutschen Fachverlag und in der Evangelischen Kirche.

Die neue Mac Life soll Ihnen als Leser vor allem maximalen Nutzwert bieten und Ihnen im täglichen Umgang mit Mac, iPhone, iPad und allen weiteren Apple-Geräten ein zuverlässiger Ratgeber und Begleiter sein. Gleichzeitig soll sie ein modernes und unterhaltendes Magazin und eben kein staubig-trockenes Technik-Heft sein.

Bessere Lesbarkeit: Die Mac Life steckt voller wertvoller Inhalte. Nun sind diese auch noch einfacher zu konsumieren. Wir haben uns für neue Schriftarten entschieden, die eine deutlich bessere Lesbarkeit aufweisen.

Großzügige Bilder: Eine abgedroschene Weisheit, aber dennoch wahr: ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wir haben die neue Mac Life bildgewaltiger werden lassen – aber natürlich nur dort, wo es auch sinnvoll ist.

Mehr Persönlichkeit: Die neue Mac Life ist meinungsstärker als je zuvor und enthält zahlreiche Kommentare und persönliche Tipps, Tricks und Hinweise der kompetenten Autoren des Mac-Life-Teams.

Info-Snacks: Keine Zeit für den ganzen Artikel? Kein Problem! Die neue Mac Life bietet unzählige Info-Häppchen, die wichtige Informationen vermitteln und Sie vielleicht doch überzeugen, den gesamten Artikel zu lesen.

Details: Die neue Mac Life befindet sich an der Nahtstelle von Fachkompetenz, hohem Nutzwert, ästhetischem Design und Detailverliebtheit und wird so zum modernsten Apple-Magazin Europas.

Gewinnspiel und Leser/innen-Feedback

Wir hoffen, dass Ihnen die neue Mac Life genau so sehr gefällt wie uns. Mindestens so sehr interessiert uns jedoch, was Ihnen nicht gefällt, damit wir weiterhin besser werden können. Schreiben Sie uns einfach an redaktion@maclife.de.

Alle Informationen zum großen Jubiläums-Gewinnspiel finden Sie in der brandneuen Mac Life 04/2018 ab Seite 22.

