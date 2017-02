Die Polizei in Südkorea hat am Freitag (Ortszeit) den Chef des operativen Geschäfts der Samsung Group, Jay Y. Lee, festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, in einen Korruptionsskandal verstrickt zu sein, der in Südkorea untersucht wird und ebenfalls die Präsidentin des Landes, Park Geun-hye, betrifft. Stunden zuvor war ein Haftbefehl durch ein ansässiges Gericht ergangen. Am Samstag soll die Befragung fortgesetzt werden.

Samsung-Stand auf der CES 2017 in Las Vegas (Bild: Samsung)

Die Agentur Reuters berichtet, dass Lee in einer Justizvollzugsanstalt in Seoul untergebracht sei. Zuvor habe er dort auf die Entscheidung des Gerichts gewartet, ehe die Festnahme erfolgte. Der Antrag auf den Haftbefehl war bereits Mitte Januar ergangen.

In einem offiziellen Statement wurde betont, dass Lee, als Sproß einer der reichsten Familien des Landes, keine Sonderbehandlung bekäme. Er wäre in Einzelhaft mit einem Schreibtisch, Stockbett und Fernseher untergebracht.

Bleibt Lee in Haft?

Samsung möchte vor Gericht zur Aufklärung beitragen und sicherstellen, dass die Wahrheit ans Licht komme. Bislang sei jedoch noch keine Entscheidung getroffen worden, ob Lee in Haft bleiben wird, oder ob womöglich versucht werden soll, ihn auf Kaution freizubekommen. Dies gab eine Sprecherin des Unternehmens an.

Die Staatsanwaltschaft soll dem Bericht zufolge nach der Inhaftierung eine Frist von zehn Tagen haben, um offiziell Anklage gegen Lee zu erheben. Es besteht außerdem die Möglichkeit, dass ein Gericht diese Frist auf Antrag hin verlängert. Es wird ferner berichtet, dass die Befragung Lees am Samstag fortgesetzt werden soll.

Korruption bis in Regierungskreise

Ihm wird vorgeworfen in einen Korruptionsskandal im Land verwickelt zu sein, der auch die Präsidentin des Landes, Park Geun-hye, sowie einen gemeinsamen Freund und Unternehmer, Choi Soon-sil betrifft. Es besteht der Verdacht der Vorteilnahme. Samsung soll bei Aufträge in hoher Millionenhöhe Unternehmen Soon-sils bevorzugt haben. Auf diese Weise wollte Samsung die Zustimmung der Präsidentin zu einer Fusion zweier Samsung angegliederter Firmen erreichen. Das jedenfalls ist der Vorwurf, dessen Rechtmäßigkeit nun ordentliche Gerichte werden feststellen müssen.