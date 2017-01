05.01.2017 - 12:37 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Kingston wird sich gedacht haben, dass man doch einmal einen richtig großen USB-Stick bauen könnte. Herausgekommen ist der DataTraveler Ultimate GT. Der USB-Stick arbeitet mit USB 3.0, ist extrem widerstandsfähig, klein, schwer und besitzt eine 2 TB großen Speicher. Noch hat das Unternehmen aber nicht verraten, wie teuer dieses Speichermedium sein wird und wann genau es auf den Markt kommt.



DataTraveler Ultimate GT (Bild: Kingston via Business Wire)

Wer auf der Suche nach einem großen USB-Stick ist, der ist beim DataTraveler Ultimate GT von Kingston genau richtig. Denn dieser USB-Stick bietet ganze 2 TB Speicherplatz. Das sollte bei den meisten Nutzern für die gesamte Musik- und Filmsammlung ausreichen.

Der DataTraveler Ultimate GT misst trotz seines gigantischen Speichers nur 72 Millimeter x 26,9 Millimeter x 21 Millimeter. Der Anschluss ist USB 3.0. Es sollte somit also nicht mehrere Tage dauern, um den USB-Stick vollzumachen – vorausgesetzt auch der angeschlossene Computer beherrscht USB 3.0. Und hier ist leider auch der Nachteil des DataTraveler Ultimate GT zu finden: Ein USB-C-Stecker wäre besser gewesen als ein USB-A-Anschluss, da diesem Port zweifellos die Zukunft gehört. Käufer eines MacBook Pro von 2016 können Kingstons USB-Stick also beispielsweise nur mit Adapter oder über ein Dock anstecken. Und es ist ja nicht so, dass es in Zukunft mehr Notebooks mit vielen USB-A-Anschlüssen geben wird. Ganz im Gegenteil, nach und nach werden alle Hersteller Apple folgen und ebenfalls auf USB-C setzen.

Der DataTraveler Ultimate GT ist sehr widerstandsfähig

Der DataTraveler Ultimate GT besitzt ein Gehäuse aus Metall. Dadurch sollte er sehr robust sein und diversen Umwelteinflüssen widerstehen können; er ist deshalb aber auch recht schwer. Außerdem verspricht der Hersteller, dass dieser USB-Stick Temperaturen zwischen 60 Grad und -25 Grad Celsius aushält – im Betrieb. Ist das Gerät nicht angeschlossen soll es sogar Temperaturen zwischen -40 Grad und über 80 Grad Celsius aushalten, ohne das Daten verloren gehen oder sonstige Schäden verursacht werden.

Wann es den USB-Stick zu kaufen geben wird und wie viel er kosten soll, hat Kingston noch nicht verraten.