10.01.2017 - 16:36 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Greenpeace hat einen neuen Umweltbericht veröffentlicht und darin untersucht, was einzelne Unternehmen tun, um den Planet zu schützen. Dabei wurde Apple zum dritten Mal in Folge zum grünsten IT-Unternehmen der Welt gewählt. Facebook und Google sind ebenfalls mit oben vertreten, allerdings relativ weit abgeschlagen, was das Ranking angeht. Greenpeace hat für die Aufstellung einige Punkt in Betracht gezogen, beispielsweise wie transparent ein Unternehmen mit seinen Energiequellen umgeht.



In einem neuen Bericht geht Greenpeace darauf ein, wer das „Rennen um ein grünes Internet” gewinnt. Apple konnte die Note „A” für sich beanspruchen zusammen mit Facebook und Google, wobei Apple aber weit in Führung liegt. Im „Clean Energy Index”, einer Punktzahl, die das Bemühen vergleichbar machen soll, bekommt Apple 83 Prozent, während Facebook und Google 67 und 56 Prozent bekamen.

Grüne Energie für den Umweltschutz

Mit dem Bericht ernten vor allem die drei IT-Riesen auf den vorderen Plätze die Früchte ihrer Vorhaben. Sowohl Apple als auch Google und Facebook haben schon 2012 angekündigt, dass sie ihre gesamten Strombedürfnisse zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien beziehen wollen. Ganz haben sie dieses Ziel jedoch noch nicht erreicht. Die einzige Firma, der das bislang gelungen ist, ist Switch, ein Telekommunikationsdienstleister aus Nevada.

Greenpeace lobt Apple dafür, dass sie eine wichtige Vorbildsfunktion in der IT-Branche spielen und damit auch Rechenzentren und Cloud-Anbieter motivieren, gleichzuziehen.

Obwohl die Umweltschützer US-Unternehmen loben, fällt der Bericht nicht durchgängig positiv aus. Vor allem in Ostasien sei die fossile Energiegewinnung noch weit verbreitet, heißt es. Nord- und Nordostasien seien derzeit die größten Produzenten des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid.