02.02.2017 - 10:13 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bereits kurz nach der Veröffentlichung im letzten Jahr musste der Actioncam-Hersteller GoPro seine erste Drohne wieder vom Markt nehmen, nachdem diese aufgrund von Problemen plötzlich aus der Luft fiel. Nun scheint man die anfänglichen Probleme gelöst zu haben und wird in Kürze die GoPro Karma erneut veröffentlichen. Während für Deutschland noch kein Termin steht, dürfen sich US-Kunden schon Ende des Monats über die Wiederveröffentlichung freuen.



02.02.2017 - 10:13 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Ende letzten Jahres veröffentlichte GoPro seine erste Drohne. Bereits kurz nach dem Erscheinen häuften sich die Berichte darüber, dass das Fluggerät ohne ersichtlichen Grund abstürzen würde. Das Unternehmen handelte schnell und rief aufgrund der Sicherheitsrisiken im November die bereits verkauften Modelle zurück. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich glücklicherweise nur 2.500 Einheiten im Umlauf.

Man bestätigte, dass es sich dabei ein Batterie-Problem handelte. Durch die Bewegungen rutschte die Batterie nämlich aus ihrer Position, wodurch die Drohne ihre Energiequelle verlor und damit sofort abstürzte. Während der Consumer Electronics Show in Las Vegas vor einem Monat gab der GoPro-CEO Nick Woodman an, dass man das Problem mit einem Stück Klebeband hätte beheben können.

Nun nimmt die offizielle GoPro-Website wieder Bestellungen für die GoPro Karma an – zumindest in den USA. Dort sollen die ersten Auslieferungen zum 28. Februar oder früher erfolgen. In Deutschland wird derzeit noch auf eine baldige Veröffentlichung verwiesen. Interessierte Nutzer können dann wieder zwischen zwei Modellen auswählen. Das günstige Modell wird für etwa 869,99 Euro zu haben sein, kommt dafür aber ohne die GoPro HERO5 Black. Das Spitzenmodell beinhaltet die Flaggschiff-Kamera des Unternehmens, kostet dafür aber auch 1.199,99 Euro. Ob das Vertrauen der Kunden mit der Überarbeitung wiedergewonnen werden kann ist fraglich, da die Konkurrenz in Form von DJI seinen Drohnen Phantom 4, Phantom 4 Pro und der faltbaren Mavic Pro äußerst stark ist.