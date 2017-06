16.06.2017 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nach langer Wartezeit hat vor wenigen Monaten Googles Smart-Home-Hardware Nest seinen Dienst in Deutschland aufgenommen. Auch wenn das bekannteste Produkt, das Thermostat, noch nicht verfügbar ist, soll das Unternehmen des ehemaligen Apple-Mitarbeiters Tony Fadell an einem neuen Projekt arbeiten. Laut einem neuen Bericht soll die Hardware aufgrund der gelockerten HomeKit-Richtlinien mit Apples Smart-Home-Lösung kompatibel gemacht werden.



16.06.2017 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Googles Nest ist in Deutschland angekommen. Nur die Thermostate sind noch nicht verfügbar (Bild: Nest / Google)

Während viele Hersteller ihre Smart-Home-Geräte fit gemacht haben oder noch für Apples HomeKit fit machen, gehören Googles Nest-Geräte zu den wenigen hochklassigen Produkten, die Apple bisher eine Absage erteilt haben. Dennoch wurde schon länger spekuliert, dass dies nur temporärer Natur ist. 9to5Mac hat die Gerüchte nochmal aufgenommen und Nest darauf angesprochen. Die Website erhielt als Antwort, dass man die Unterstützung von HomeKit in Erwägung ziehen werde, da Apple in der letzten Woche große Änderungen bei den Hardware-Authentifizierungs-Voraussetzungen angekündigt hat, die eine Umsetzung deutlich einfacher machen werden.

Laut 9to5Mac haben viele Hersteller und Kunden eine der größten Ankündigungen zu HomeKit verpasst. Apple wird nämlich gemeinsam mit iOS 11 die Authentifizierung via Software einführen. Dies führt dazu, dass auch ältere, bereits installierte Hardware schnell mit HomeKit kompatibel gemacht werden kann. Zuvor verlangte Apple nämlich eine Hardware-Authentifizierung mit einem speziellen Chip, der in jedes Gerät eingebaut werden musste und Teil des offiziellen „Made for iPhone"(und iPad und Apple Watch)-Lizensierungsprgramms war.

Mit dem Wegfall der zusätzlichen Hardware-Hürde dürfen wir uns ab iOS 11 auf viele weitere Zubehörartikel für unser Smart Home freuen, die nachträglich mit HomeKit ausgestattet werden.