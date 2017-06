15.06.2017 - 22:01 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Das ist ein herber Schlag für Apple: Ausgerechnet der für die Entwicklung eigener Chips für iOS-Geräte und das Apple TV zuständige Experte geht zu Google. Manu Gulati war seit 2009 bei Apple.



A10 SoC von Apple (Bild: Apple)

Chipentwickler Manu Gulati geht zu Google. Dort soll der Ingenieur neue Chips für die Pixel-Geräte entwickeln. Google sucht noch weitere Experten, die die Architektur künftiger Chip-Generationen für Smartphones und Tablets mitgestalten wollen.

Bei Google ist Manu Gulati in der Position als leitender SoC-Architekt (System on a Chip) tätig, wie er selbst in seinem LinkedIn-Profil schreibt. Bevor er bei Apple 2009 anfing, war er bei AMD und Broadcom beschäftigt.

Mit einem eigenen SoC will Google nach einem Medienbericht die Entwicklung seiner mobilen Geräte vorantreiben. Gesucht werden unter anderem ein „Mobile SoC CPU Architect“ sowie ein „Mobile SoC Architect“.

Bisher nutzt Google wie die meisten anderen Android-Hersteller die Chips von Qualcomm, die auf einer ARM-Architektur basieren. Natürlich bedeutet das auch, dass sich die meisten Smartphones einer Klasse und einer Generation leistungstechnisch kaum unterscheiden. Wie sollte das auch funktionieren, wenn sie auf einer ähnlichen Hardware-Plattform basieren?

Apple verliert mit Gulati einen wichtigen Mitarbeiter, was alleine schon an der Zahl der Patentanmeldungen zu sehen ist, die ihn als Miterfinder listen. 15 Patentanmeldungen tragen seinen Namen. Offenbar war der Ingenieur auch an der Entwicklung der „Secure Enclave” beteiligt. Das ist ein besonderer Sicherheitsbereich der Chips, der unter anderem für Touch ID genutzt wird. Er ist von anderen Bereichen auf dem Prozessor abgeschirmt.

Vor einiger Zeit hieß es, dass Apple plant, „in den nächsten ein bis zwei Jahren“ auch beim Mac einen eigenen SoC einzusetzen. Beim MacBook Pro mit Touch Bar wurde dies schon gemacht - allerdings nur für die Touch Bar selbst. Das Herz eines MacBook kommt immer noch von Intel.