Google entwickelt seit einiger Zeit eigene Hardware. Darunter mit Google Wifi nun auch einen eigenen Router. Seit Ende 2016 zunächst nur in den USA verfügbar, beginnt ab heute der Verkauf in Deutschland. Die Geräte versprechen eine einfache Einrichtung und verbesserten WLAN-Empfang.

Google Wifi lässt sich per App für iOS und Android konfigurieren. (Bild: Google)

Mit Google Home hat Google einen Sprachassistenten angekündigt, welcher Amazons Alexa Konkurrenz machen soll. Das Gerät ist, anders als Googles neuer Router, noch nicht in Deutschland verfügbar. Google Wifi will nun den Markt für Router aufmischen und verfügt über einigen interessanten Funktionen.

Das kann Google Wifi

Der kleine weiße Zylinder, welcher im Einzel-, Zweier- oder Dreierpack erhältlich ist, soll im ganzen Zuhause für schnelles WLAN sorgen. Mindestens eines der Geräte wird per LAN an der Internetverbindung angeschlossen und dient dann als WLAN-Router. Hat man mindestens zwei der Geräte, so verbinden sich diese miteinander und erfüllen die Aufgabe eines WLAN-Verteilsystemes, ähnlich wie ein Repeater.

Das besondere ist aber die einfache Einrichtung der Geräte per Smartphone. Ab Android 4.0 und iOS 8 lässt sich die Google Wifi-App installieren. Ein Google-Konto vorausgesetzt, ist nach wenigen Klicks in einer bebilderten Anleitung die Einrichtung abgeschlossen. Nutzt man nun WLAN mit einem Gerät, so verbindet sich dieses ab sofort automatisch mit dem nächstgelegenen Google Wifi, um eine optimale Übertragungsgeschwindigkeit zu erreichen.

Sachlich schlicht: Google Wifi kommt unauffällig daher und dürfte in kaum einer Wohnung als Störenfried ins Auge fallen. (Bild: Google)

Google Wifi: Preise und Verfügbarkeit

Erhältlich sind die Geräte ab heute im Google Store und soll in Zukunft auch in anderen Geschäften wie etwa Mediamarkt und Cyberport verfügbar sein. Ein Einzelpack kostet 139 Euro, jedes weitere Gerät 110 Euro zusätzlich. Damit liegt Google unter dem Preis vergleichbarer Konkurrenzprodukte. Wenn einem die einfache Einrichtung und der günstige Preis wert ist, sein WLAN in die Hände von Google zu legen, der findet mit diesem Produkt ein schnell einzurichtendes WLAN-System, auch für größere Wohnungen.