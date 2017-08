Nicht kleckern, sondern klotzen: Konkurrenz belebt das Geschäft. Das denken sich offenbar auch Google und Walmart. Denn die beiden Unternehmen kooperieren miteinander. Über die Plattform Google Express werden schon Ende September alle Waren des Einzelhändlers auch online verfügbar sein und beispielsweise über den Sprachassistenten „Google Assistant“ eingekauft werden können. Besonders für Amazon entsteht so nun ernstzunehmende Konkurrenz, da schon ab gewissen eher niedrigen Grenzen die Lieferung frei Haus erfolgt.

Supermarkt war gestern, Google und Walmart kooperieren (Bild: CC0)

Der Technologiekonzern Google und das Einzelhandelsunternehmen Walmart kooperieren beim Onlinegeschäft. Seit der offiziellen Ankündigung der gemeinsamen Partnerschaft im Firmenblog Walmarts und auf Googles Webseite hat sich das Kräfteverhältnis beim Onlineshopping von jetzt auf gleich „korrigiert“. Denn: Es entsteht mit einem Mal ein neuer Riese im Online-Einzelhandel.

Zusammenarbeit ab Ende September

Die Zusammenarbeit tritt ab Ende September in Kraft. Kunden werden dann mehrere hunderttausend Artikel über den Sprachassistenten Googles auf einfache Weise bestellen können. Grundsätzlich steht das Angebot auch über Google Express zur Verfügung und kann über Apps und Webseiten bestellt werden. Die schiere Menge an Produkten, die Walmart über den Lieferdienst von Google anbieten wird, sei laut dem Unternehmen die höchste Zahl an Produkten, die derzeit von einem Einzelhändler auf der Online-Plattform angeboten werde. Es verwundert nicht, handelt es sich bei Walmart doch um den weltgrößten Einzelhandelskonzern.

Google preist die Kooperation seinerseits damit an, dass man in Zukunft über „Express“ vom Waschmittel bis zu Lego alles einkaufen werde können. Nun handelt es sich dabei nicht um einen Alleingang, denn das System beherbergt bereits andere Händler, wie zum Beispiel die Apothekenkette Walgreen’s; In Deutschland ist der Service bislang nicht verfügbar. Es dürfte allerdings nur eine Frage der Zeit sein, bis sich der Internetkonzern Partner für ein Geschäft außerhalb Nordamerikas sucht.

Der individuelle Warenkorb

Walmart beschreibt, dass man dem Kunden helfen wolle, das Einkaufen zu erleichtern. Dazu sollen seine Vorlieben genutzt werden, um Vorschläge zu unterbreiten. Zu diesem Zweck können Nutzer die Konten von Walmart und Google Express miteinander verbinden und einen Datenaustausch genehmigen.

Walmart ist erst spät im Onlinehandel angekommen. Zuletzt wollte man die Auslieferung von Lebensmitteln durch Mitarbeiter testweise unternehmen. Diese hätten nach Feierabend auf dem Nachhauseweg die Waren zu den Kunden gefahren. Mit Google Express bekommt nun aber das Ansinnen Walmarts im Handumdrehen mehr Geschwindigkeit.

Infrastruktur wird immer wichtiger

Der Onlinehandel boomt und nur wenige Dienstleister verfügen über eine entsprechende Infrastruktur. Zuletzt gab es Meldungen darüber, dass Ikea testweise seine Produkte über Amazon vertreiben will, da man selbst sich auf das Kerngeschäft, die Herstellung von Möbeln, konzentrieren wolle.