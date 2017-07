13.07.2017 - 11:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Derzeit bietet Google eine Vielzahl an Apps und Anwendungen für Mac und iOS-Gerät an. Dazu gehören auch Drive- sowie Photos-App. Am Mac hat der Suchmaschinenriese nun damit begonnen, beide Apps in eine neue Anwendung zu packen. „Backup and Sync“ wird zukünftig die Drive-App ersetzen. Dazu wurden interessante neue Features integriert, die Ihnen noch mehr Möglichkeiten geben sollen, wie beispielsweise schnelle Backups Ihrer Daten.



13.07.2017 - 11:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Google hat „Backup and Sync“ für Mac veröffentlicht (Bild: Google)

Eigentlich wollte Google „Backup and Sync“ bereits im letzten Monat veröffentlichen. Nach einer leichten Verzögerung hat das Unternehmen nun die Ausrollung angekündigt und stellt das neue Werkzeug für interessierte Nutzer bereit. Die neue App soll den Anwendern helfen schnell und einfach jeden Tag alle wichtigen Daten in einem Backup zu sichern und auch die Fotos an einem Ort aufzubewahren. Durch den Upload sind die Daten laut Google sicher und können jederzeit und überall abgerufen werden.

Um dies zu erreichen, wird das Unternehmen die „Google Drive“-App für den Mac ersetzen. Beim dem Wechsel sollen sämtliche Einstellungen übernommen werden und auch die Integration des Photo-Uploaders ist vorgesehen, sodass anstatt zwei Apps nur noch eine benötigt wird.

In der neuen Applikation werden sich natürlich auch viele bekannte Funktionen wiederfinden. So besteht weiterhin die Möglichkeit, dass das Fotos und Videos von eingesteckte Kameras oder SD-Karten automatisch gesichert werden, während der Backup-Part stets Ordner und einzelne Dateien in der Cloud ablegt. Dazu kann man im Gegensatz zu Google Drive verschiedene Ordner und Verzeichnisse auswählen. Diese werden dann kontinuierlich gesichert.

Es gibt jedoch eine Einschränkung. „Backup and Sync" ist nicht für „G Suite“-Kunden gedacht und funktioniert daher auch nicht mit diesen Account. Alle anderen Nutzer benötigen OS X 10.9 Mavericks oder neuer auf Ihrem Mac. Die App kann sowohl über Google Drive als auch Photos heruntergeladen werden.