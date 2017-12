Auch Google fasst das Jahr zusammen und stellt die häufigsten Suchanfragen für 2017 in seinem Jahresrückblick vor. Die beiden diesjährigen iPhone-Modelle sind im Ranking weit vorne anzutreffen, das iPhone 8 liegt aber vor dem iPhone X.

In den Google Trends liegt „iPhone 8“ vor „iPhone X“ (Bild: Google)

Der Dezember ist der Monat der Jahresrückblicke. Apple vergibt den Titel „App des Jahres“ und auch Google fast zusammen, was die Menschen in Form einer Suchanfragen das Jahr über interessiert hat. Im Bereich „Consumer Tech“ belegt das iPhone 8 den ersten Platz, dicht gefolgt vom iPhone X. Auf Platz drei landet die neue Nintendo-Konsole Switch. Sogar in den generellen und weltweiten Suchanfragen belegen iPhone 8 und iPhone X die Plätze 2 und 3.

Auf den ersten Blick scheint die Reihenfolge der Plätze aber nicht mit der tatsächlichen Nachfrage der beiden iPhone-Modelle übereinzustimmen. Das iPhone 8 war von Anfang an recht problemlos erhältlich, das iPhone X nach Verkaufsstart innerhalb von Minuten ausverkauft. Für beide Modelle gibt es gute Argumenten, doch stellt das iPhone X die erste größere Designänderung seit Jahren dar und erzeugt damit ein deutlich größeres Interesse bei den Kunden.

Die Trends von Google beleuchten allerdings das gesamte Jahr. Bis zur Keynote im September war nicht sicher, welche Modelle Apple wirklich vorstellen würde und welche Namen diese tragen würden. „iPhone 8“ war daher die häufigste Bezeichnung für das neue OLED-iPhone in Berichterstattungen und Kommentaren. Der Begriff „iPhone X“ wurde erst ab September wirklich über Googles Suchmaschine gesucht. Das er dennoch auf Platz zwei der Consumer-Charts und Platz drei der allgemeinen Suchanfragen liegt, ist daher durchaus beachtlich. In Deutschland kommt das iPhone 8 übrigens nur auf Platz 4, kurz vor dem Dschungelcamp. Das iPhone X liegt auf Platz 8, noch vor Trump.