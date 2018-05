Auch Google Maps bekommt einige neue Funktionen (Bild: Google)

Auf der eigenen Entwicklermesse I/O zeigt Google nicht nur sein neues Betriebssystem Android P, sondern präsentiert auch neue AR-Funktionen und verbessert seinen Sprachassistenten Google Assistant deutlich. Besonders gegenüber Siri legt Google damit ziemlich vor. Wir zeigen die Neuerungen im Überblick.

Genau wie Apple veranstaltet auch Google eine jährliche Entwicklerkonferenz, um neue Software und teilweise auch neue Hardware vorzustellen. Und natürlich liegt ein großer Augenmerk auf der neusten Version des mobilen Betriebssystems von Google.

Google hat zahlreiche neue Dienste und Produkte vorgestellt. Was haltet ihr von der Google Keynote? Wie findet ihr zum Beispiel den neuen Google Assistant? — Mac Life (@Mac_Life) May 9, 2018

Android P

Noch nennt sich die nun als Beta zum Download bereit stehende neuste Version von Android schlicht „P“. Für welche Süßigkeit der Buchstabe steht, hält Google noch geheim. Nicht geheim hingegen sind die neuen Funktionen des Betriebssystems. So stattet Google die Navigationsleiste mit einem neuen Look aus, tauscht die drei Buttons gegen eine Leiste ein und integriert eine neue Gestensteuerung, die durchaus an die des iPhone X erinnert. Wer genau wissen möchte, wie viel Zeit er in verschiedenen Apps verbringt, kann sich dies nun in einem neuen Dashboard anzeigen lassen und Apps sogar nach einer vorher definierten Zeitspanne automatisch deaktivieren.



Google Maps

​Googles Karten-App bekommt einige Social-Media-Funktionen spendiert. So können Nutzer nun bestimmten Stadtvierteln folgen und sich anzeigen lassen, welche Restaurants und Geschäfte gerade in der Nachbarschaft angesagt sind. Ebenfalls neu ist die Augmented-Reality-Navigation, bei der in die reale Welt Schilder und Richtungshinweise virtuell projiziert werden.

Google News

Die Nachrichte-App von Google wird nun durch künstliche Intelligenz angereichert. So sollen dem Leser exakt passende Nachrichten vorgeschlagen werden. Google arbeitet nun auch mit rund 60 Verlagen zusammen – Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften können nun direkt in der News-App abgeschlossen werden.

Google Assistant

​Die wohl beeindruckendsten neuen Funktionen erhält allerdings der Sprachassistent von Google. Mit ihm sollen in Zukunft natürliche Konversationen möglich sein. Dies wäre ein ziemlicher Meilenstein in der Entwicklung von Sprachassistenten. Während der Präsentation wurde gezeigt, wie der Assistant per Anruf bei einem Friseur einen Termin für den Nutzer macht und dabei fast völlig natürlich klingt.

Zukünftig wird der Assistant über den Befehl „Ok, Google“ zwar weiterhin aufgeweckt, dieser muss aber während eines Gesprächs nicht immer wieder wiederholt werden. Das Gerät hört noch einen kurzen Moment zu, ob weitere Anweisungen folgen. Auch verschachtelte Suchanfragen mit mehreren Fragen in einem Satz sollen möglich sein.

