16.05.2018 - 13:44 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



16.05.2018 - 13:44 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Aus dem Google Play Kiosk ist nun Google News geworden. Während man das große Update erst letzte Woche auf der I/O Entwicklerkonferenz ankündigte, ist die Aktualisierung auch für iOS verfügbar und steht damit in direkter Konkurrenz zu Apple News. Im Gegensatz zu Apples handverlesener Newsauswahl setzt Google natürlich wieder auf künstliche Intelligenz und kann daher auch hierzulande schon jetzt starten.

Seit mehreren Jahren hat Apple nun schon Apple News in den USA im Einsatz. Eine Veröffentlichung in Deutschland wurde bisher nicht bestätigt. Dies könnte womöglich an den Redakteuren liegen, die einige der Top-Nachrichten aussuchen und für das Format anpassen. Google geht einen anderen Weg und vertraut hierbei auf bereits von Ihnen gesammelte Daten im Zusammenspiel mit künstlicher Intelligenz, die Ihnen beim Entdecken von Neuigkeiten helfen soll. Dazu reicht ein Google-Konto sowie die frisch aktualisierte „Google News“-App.

Diese hieß bis gestern noch Google Play Kiosk und wurde vollständig überarbeitet, um Ihnen ein „besseres Leseerlebnis“ zu bereiten. In dem Reiter „Für dich“ steht schon direkt nach der Anmeldung eine Vielzahl an News für Sie bereit, die Google aus Ihren Vorlieben (besuchte Seiten, Suchanfragen usw.) zusammengestellt hat. Dabei werden verschiedene Themengebiete abgedeckt.

Unter „Schlagzeilen“ verstecken sich die größten Nachrichten des Tages und stellt zu jedem Thema mehrere Newsquellen sowie eine Zeitachse bereit, sodass Sie den Verlauf stets im Blick haben und Zusammenhänge besser verstehen.

Bei den „Favoriten“ können Sie spezifische Themen, Nachrichtenquellen sowie geografische Orte festlegen, um auch Lokalnachrichten zu erhalten. Google News achtet dabei, dass zuverlässige Quellen verwendet werden, damit Sie auch echte und hochwertige Inhalte erhalten. Ob Apple schon mit iOS 12 nachlegen kann und die News-App für mehr Länder verfügbar macht, erfahren wir im nächsten Monat zur WWDC.

Anzeige