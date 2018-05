03.05.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



03.05.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: CC0 )

Der Google Assistant arbeitet nach Angaben des Herstellers nun mit jeder großen Marke für Haushaltstechnik in den USA zusammen. Mehr als 5000 Smart Home-Geräte lassen sich damit steuern, verglichen mit 1.500 im Januar. HomeKit von Apple kommt da nicht mit.

In der Wachstumsphase von Januar bis Mai 2018 hat der Google Assistent eine beispiellose Unterstützung erhalten, so Google. Beliebt sind vor allem Anfragen über „ok Google“ über alle möglichen Geräte hinweg. Auch Sicherheitskameras wie die Produkte von Nest oder die Nest Hello Türklingel sind sehr beliebt. Wenn jemand klingelt, kann Nest eine Information an Google Home senden, einen Livestream auf Chromecast abspielen und dann kann der Nutzer auf dem Smartphone auf den Besucher reagieren.

Google plant auch die Anbindung an Logitech Harmony-Fernbedienungen sowie an intelligente Türschlösser von August und Schlage, sowie die Unterstützung von Sicherheitskameras von Panasonic und Alarmanlagen von ADT, First Alert und Vivint Smart Home zu unterstützen.

„Im vergangenen Jahr haben wir große Fortschritte gemacht, um sicherzustellen, dass der Google-Assistent mit allen Arten von angeschlossenen Geräten arbeiten kann, und jetzt arbeitet jede größere Gerätemarke mit dem Assistenten in den USA.“

Aktuell kann man über den Google-Assistent mehr als 5.000 Geräten steuern. Dazu gehören Kameras, Geschirrspüler, Türklingeln, Trockner, Leuchten, Stecker, Thermostate, Sicherheitssysteme, Schalter, Staubsauger, Waschmaschinen, Ventilatoren, Schlösser, Sensoren, Heizungen, Klimaanlagen, Luftreiniger, Kühlschränke, Öfen und vieles mehr.

Im Apple-Lager sieht es hingegen düster aus. Auf der Apple-Website gibt es eine Liste von HomeKit-kompatiblen Smart Home-Geräten, die etwa 200 Geräte umfasst, wovon einige noch nicht auf dem Markt sind. Selbst wenn es noch etwas mehr wären - HomeKit liegt immer noch weit unterhalb von Googles Assistenten. Ungeschlagen ist jedoch Alexa von Amazon: Dieses System unterstützen mehr als 12.000 Smart Home-Produkte.

Anzeige