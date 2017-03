Wenn Sie diesen Sommer gerne in San Jose, Kalifornien, der Entwicklerkonferenz Apples beiwohnen wollen, dann sollten Sie jetzt an der Ticket-Lotterie für die WWDC 2017 teilnehmen. Apple hat diese nämlich ab sofort gestartet. Es ist darüber möglich, eines der begehrten Tickets kaufen zu können.

Jetzt bei der WWDC-Ticket-Lotterie 2017 bei Apple teilnehmen (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Apple, Montage: Mac Life)

Es handelt sich bei Apples Ticket-Lotterie für die WWDC 2017 um keine gewöhnliche Lotterie. Denn Sie würden normalerweise annehmen, dass Sie dabei „faktisch“ etwas gewinnen können. Tatsächlich aber bekommen Sie nur die Möglichkeit, wenn Sie ausgelost werden, ein Ticket für die Entwicklerkonferenz Apples zu kaufen. Diese kosten 1.599 US-Dollar. Nun ist aber Apples Entwicklerkonferenz seit vielen Jahren schon so beliebt, dass der iPhone-Hersteller aus Cupertino sich vor einiger Zeit dazu entschloss, eine Verlosung zu starten. Denn viel zu oft gab es lange Gesichter bei Leuten, die beim Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, leer ausgegangen sind. Nach wenigen Minuten waren die Tickets ausverkauft. Manche Interessenten, die nicht rechtzeitig vom Bestellstart erfuhren oder andere, die beruflich verhindert waren, waren entsprechend enttäuscht. Bei der seit einigen Jahren stattfindenden Lotterie geht es gefühlt gerechter zu; die WWDC 2017 findet von Montag, den 5. Juni, bis Freitag, den 9. Juni, statt. Es werden bis zu 5.000 Besucher erwartet. Es werden außerdem diverse Apple-Vorstände und mehr als 1.000 Apple-Ingenieure dort sein, um den Besuchern technischen Rat zu geben und Vorträge und Workshops abhalten. Sie können sich bis einschließlich Freitag, den 31. März, um 10 Uhr Ortszeit registrieren, also 19 Uhr unserer Zeit.

Stipendien für Schüler und Studenten

Neben der Verlosung für reguläre Besucher hat Apple gleichzeitig die Anmeldung für WWDC-Stipendien gestartet. Wenn Sie älter als 13 Jahre alt sind, gratis oder kostenpflichtig an Apples Entwickler-Programm registriert sind und Teilzeit oder Vollzeit an einer Schule, Hochschule oder anderen wissenschaftlichen Einrichtung eingeschrieben sind, können Sie sich auf das Stipendium bewerben. Die Einsendefrist endet am 2. April 2017 gegen 17 Uhr Ortszeit (PDT), also hierzulande um 2 Uhr in der Früh am 3. April. Alle Bewerber erhalten am 21. April Antwort, ob Ihre Bewerbung Erfolg hatte, oder nicht.