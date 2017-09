​Wer hätte das gedacht? Wenn Sie Glas fallen lassen, dann kann es zerbrechen. Das kann Ihnen mit der Flasche aus dem Supermarkt passieren, oder eben mit Ihrem Smartphone. Mit Sicherheit ist es Ihnen auch schon widerfahren. Denn: Das iPhone 8 und iPhone 8 Plus haben zwar jetzt eine Glasrückseite, konnten aber schon vorher kaputt gehen, wenn Sie aufs „Gesicht“ fallen. SquareTrade ließ trotzdem eine ganze Reihe von Falltests durchführen. Problematisch? Das Galaxy Note 8. Denn das funktionierte irgendwann nicht mehr.

iPhone 8 Plus in drei Farben (Bild: Apple)

SquareTrade ist ein Versicherungsdienstleister aus den USA. Fans von Smartphones und Tablets werden das Unternehmen auch im Ausland kennen, da es in schöner Regelmäßigkeit Tests für Geräte durchführt und die Erfahrung auch zeitgemäß in Form von YouTube-Videos festhält. So auch in diesem Fall. SquareTrade unternahm eine Reihe von Falltests, um herauszufinden, wie sehr die Geräte durch ihre neue Glasrückseite leiden. Im Test traten das iPhone 8, iPhone 8 Plus und auch das Galaxy Note 8 von Samsung gegeneinander an. Denn: Auch Samsungs Flaggschiff verfügt über ein Glasrückseite.

iPhone 8 schneidet „besser“ ab

Das Ergebnis des Tests? Apples iPhone 8 schneidet verhältnismäßig besser ab. Verhältnismäßig deswegen, da das Glas bei allen drei Geräten natürlich bricht. Der Hersteller aus Cupertino verspricht zwar, das stärkste Glas zu verwenden, das jemals in einem Smartphone der Firma zum Einsatz kam. Doch das hilft eben nur bedingt.

Erklären konnten die Mitarbeiter von SquareTrade es nicht. Vermutlich hängt das bessere Abschneiden des kleineren iPhone 8 mit seinen physikalischen Eigenschaften zusammen. Da es nicht so viel Gewicht hat wie das große Modell, erzeugt es beim Fallen weniger Energie beim Aufprall.

SquareTrade vergibt einen sogenannten „Breakability Score“. Der Maßstab kann bis zu 100 Punkten betragen. Weniger Punkte sind besser. Das iPhone 8 erhielt 67 Punkte und hat somit ein „mittleres Risiko“, das iPhone 8 Plus 74 Punkte und ein mittleres bis hohes Risiko zu brechen. Das Galaxy Note 8 erhielt 80 Punkte und in jedem Fall ein hohes Risiko, das das Glas bricht. Tatsächlich aber war weniger des Glasbruch entscheiden, dass das Samsung-Gerät noch ein paar Punkte mehr erhalten hat. Den Testern fiel wiederholt auf, dass das Note 8 leider während mancher Tests danach nicht mehr funktionierte, während sich die Apple-Smartphones trotz Glasbruchs aber noch einwandfrei benutzen ließen.