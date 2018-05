iPhone 5c (Bild: Apple)

iPhone 2018: Gibt es bald wieder Smartphones von Apple in Blau, Gelb und Pink? Gerüchteweise könnte Apple in diesem Jahr auch wieder ein bisschen mehr Farbe in die Produktpalette seiner Smartphones bringen. Dies ist jedoch ausschließlich eine Vermutung eines Analysten von Rosenblatt. Dieser stell Überlegungen an, wie Apple das 2018er LCD-iPhone von den beiden OLED-Modellen abheben kann. Immerhin heißt es, dass die Geräte trotz unterschiedlicher Display-Technologien optisch nahezu identisch sein sollen.

Jun Zhang heißt der Analyst von Rosenblatt, der sich mit einer mutigen These vorwagt.

Farbe als Unterscheidungsmerkmal?

Zhang sieht die Farbe vor allem als Unterscheidungskriterium für das diesjährige LCD-iPhone-Modell an. Denn nach bisherigem Kenntnisstand will das Unternehmen aus Cupertino im Herbst drei verschiedene Geräte herausbringen. Da wären ein iPhone X (s) und einem Plus-Modell mit Face ID und OLED-Display. Daneben soll es ein Modell mit LCD-Display geben, das sich vom Chassis nicht wesentlich unterscheidet.

An dieser Stelle bringt Zhang Farbe ins Spiel. Apple könnte das LCD-Smartphone in den Farben Blau, Gelb und Pink in den Handel bringen. Bedingt durch den günstigeren Verkaufspreis würde man zusammen mit der Farbwahl auch die jüngere Zielgruppe ansprechen. Trotzdem gründet die Behauptung Zhangs offenbar einzig auf seiner persönlichen Meinung.

Apple kennt sich mit Farbe aus

Apple weiß, dass unterschiedliche Farben natürlich auch die Zielgruppe erweitern können. Ein Test mit bunten iPhones ging mit der Veröffentlichung des iPhone 5c allerdings schief. Das lag jedoch nicht zuletzt daran, dass der Konzern die Speichergröße des Geräts stark begrenzte. Außerdem war die Verarbeitung bei dem Smartphone-Modell deutlich weniger wertig als bei anderen iPhones.

Doch Apple bringt mit iPhone-Modellen der RED-Reihe regelmäßig Farbe ins iPhone-Sortiment. Auch hat das Unternehmen Erfahrung mit bunten iPods sammeln können. Dort allerdings ebenfalls nicht nur gute. Denn es ist gar nicht so einfach Metalloberflächen mit bunten Farben auszustatten, sodass sie nicht im Gebrauch abgenutzt werden. Selbst bei den ersten Apple-Watch-Modellen kam es vereinzelt zu Abtragungen der Gehäusefarbe.

Wie würden Sie neue bunte iPhones finden? Reicht nicht einfach eine bunter Schutzhülle aus?

Anzeige