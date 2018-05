Die Apple Watch momentan mit rechteckigem Display (Bild: Apple)

​Patent für rundes Apple-Watch-Design gewährt. Apples Smartwatch hat momentan ein mehr oder weniger rechteckiges Gehäuse. Lediglich die Ecken sind abgerundet. Auf dem Markt gibt es aber auch Geräte mit rundem Gehäuse-Design. Dass Apple selbst über die Nutzung eines solchen Designs nachdenkt, zeigt nun eine neue Veröffentlichung des US-Patent- und Markenamtes. Das nämlich hat dem iPhone-Hersteller ein entsprechendes Patent gewährt.

Eine neue Patentveröffentlichung zeigt, dass der iPhone-Hersteller aus Cupertino durchaus an ein rundes Smartwatch-Design denkt.

Apple möchte runde Displays effizient ansteuern

In dem Patentantrag Apples wird sehr wohl die Smartwatch als mögliches Beispiel für ein rundes Display aufgeführt. Entsprechend enthält das Patentdokument auch passende Skizzen, die so ausschauen wie eine Armbanduhr mit rundem Display.

Doch in erster Linie hat das Patent die effiziente Nutzung runder Displays generell im Sinn. Apple beschreibt, dass eckige Displays nicht effizient in runde Gehäuse einzusetzen sind. Runde Displays nach herkömmlicher Produktion wiederum würden Regionen haben, in denen es zum „Stau“ bei der Pixelwiedergabe kommt. Aus diesem Grund sei es wünschenswert effiziente runde Displays oder zumindest solche mit abgerundeten Ecken einzuführen.

Patentskizze zeigt Armbanduhr mit rundem Display (Bild: Apple)

Wie wahrscheinlich ist eine runde Apple Watch?

Patentveröffentlichungen sind nicht zwingend ein Indiz für Produkte, die irgendwann auch auf den Markt kommen. Doch im vorliegenden Fall gibt es positive Signale, dass wir trotzdem irgendwann eine Apple Watch mit rundem Display erwarten können.

Denn Apple reichte das Patent, um das es geht, erst am 7. Januar 2016 beim USPTO ein. Zu diesem Zeitpunkt war die allererste Apple Watch bereits am Markt. Man könnte also deuten, dass das Unternehmen seinen Ingenieuren die Aufgabe gab, effiziente Möglichkeiten zu suchen, ein rundes Display für eine Smartwatch anzufertigen. Die Effizienz bei der Displaysteuerung spielt dann auch eine nicht zu unterschätzende Rolle, wenn es um die Batterie geht.

Anzeige