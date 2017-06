Derzeit bekommen Sie die geräuschlose Computermaus Logitech M330 Silent Plus günstiger angeboten. Amazon hat das Zubehör stark im Preis reduziert.

Logitech M330 Silent Plus (Bild: Logitech)

Sie interessieren sich für eine Computermaus, die keine Geräusche macht? Beim Klick auf der Logitech M330 Silent Plus sollen diese nicht entstehen. Zumindest sind die Klickgeräusche laut Hersteller bei diesem Zubehör um 90 Prozent reduziert gegenüber der M170 aus dem eigenen Haus. Darüber hinaus verspricht Logitech bis zu 24 Monate Batterielaufzeit, je nach Nutzungsszenario.

Zum Deal: Logitech M330 Silent Plus bei Amazon günstiger kaufen.

Produkthinweis Logitech M330 Silent Plus kabellose, geräuschlose Maus (Optischer Laser, ohne Klickgeräusche, USB für Windows/MAC/Chrome OS/Linux) schwarz/grau Preis: 17,00 €

Günstiger angeboten wird die Variante in Schwarz. Es gibt diese Computermaus auch in den Farben Blau und Rot. Bei Amazon profitieren Sie als Prime-Kunde von einer versandkostenfreien Lieferung, anderenfalls rangiert das Angebot unterhalb der Preisgrenze für kostenlosen Versand von 29 Euro. So oder so liegt der Vergleichspreis für das Produkt bei knapp 27 Euro ohne Versand. Sie können also durchaus ein paar Euro sparen.

Hinweis: Die Logitech M330 Silent Plus ist für Rechtshänder geeignet. Darüber hinaus hatte Amazon den Preis angepasst, nachdem Media Markt die Maus günstiger angeboten hatte. Es ist davon auszugehen, dass der Preis relativ bald wieder nach oben angepasst werden wird.