8bitdo will über Kickstarter den Bau eines Bluetooth-Gamepad finanzieren, das an Apples ursprüngliches Logodesign erinnert, aber mit modernster Technik ausgestattet ist. Das AP40 ist mit iOS, Android, macOS und Windows kompatibel und lässt sich mit eine Spezialadapter sogar am NES, SNES und dem Apple II/IIc betreiben.



Das Gamepad AP40 ist genau das Richtige für echte Apple-Fans. Limitiert auf 1976 Einheiten soll es zu Apples 40. Firmenjubiläum an goldene Zeiten erinnern. Dazu wurde das Gerät im Regenbogendesign des alten Apple-Logos gestaltet. Sogar ein kleines Apfelblatt aus Silikon wird beigelegt. Es dient als Verschluss für den USB-Port, über den der Akku des Bluetooth-Gamepads geladen wird. Unter iOS ist das Gamepad nur mit App kompatibel, die auch iCade unterstützen.



Außerdem gibt es eine Halterung für den Gamekontroller, der auch für ein iPhone oder iPad geeignet ist und in Form des Apple I von 1976 geformt ist. Allerdings ist es deutlich kleiner.



Sollte wirklich jemand einen funktionsfähigen Apple II/IIc besitzen, kann er diesen mit dem Retro-Receiver an das Gamepad anschließen. Kleiner Nebeneffekt: Auch die Controller für PS3, PS4, Wii Mote und Wii U Pro laufen dann an Apples Altrechner.



Der AP40 wird zusammen mit der Halterung in limitierter Fassung samt Nummerierung angeboten. Sogar bei der Verpackung haben sich die Macher etwas einfallen lassen. Sie erinnert an das Floppylaufwerk Apple Disk II.Auf Kickstarter werden noch Unterstützter gesucht, damit das Projekt realisiert werden kann. Von den erforderlichen 125.000 Hongkong-Dollar (rund 14.000 Euro) sind erst 30.000 HKD (rund 3.400 Euro) eingegangen. Das Gamepad kostet 535 HKG (rund 61 Euro) und soll im Januar 2017 ausgeliefert werden. Zusammen mit dem Retro-Receiver für Apple II/IIc sind rund 75 Euro fällig. Versandkosten wurden nicht angegeben.