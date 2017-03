07.03.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Was wünschen Sie sich von iOS 10? Apple-Fan Jacek Zięba hat sich einige Gedanken gemacht und präsentiert ein Konzeptvideo von iOS 11, das einen Dark Modus sowie einen Split Screen für iPhones und eine Facetime-Konferenzfunktion zeigt.



Konzept für den Dark Mode in iOS 11 (Bild: Jacek Zięba)

Ein neues iOS-11-Konzeptvideo zeigt, was Apple alles mit seinem neuen mobilen Betriebssystem machen könnte - wenn es denn so läuft, wie sich Designer Jacek Zi?ba das vorstellt. Von ihm stammt das Video, das zahlreiche Funktionen zeigt, die gerüchteweise im neuen Mobilbetriebssystem für iPhones, iPads und dem iPod touch enthalten sein sollen.

Ein systemweiter Dark Mode steht auf seiner Wunschliste ganz oben und Zi?ba stellt sich vor, dass die Funktion ähnlich arbeitet wie der Night Shift Modus in iOS. Dadurch würde Apple Themes einführen, die Einfluss auf das gesamte Betriebssystem und vielleicht auch auf das Aussehen von einigen Apps haben könnte. Der Dark Mode soll den Anwender weniger blenden und auch für seine Umgebung weniger störend sein.

Im Video wird außerdem gezeigt, wie eine Mehrnutzer-Funktion in iOS etabliert werden könnte. In der speziellen Schulverwaltungsfunktion für iPads gibt es bereit so etwas in iOS 10, doch normale Nutzer haben bisher nichts davon.

Auch die FaceTime-Konferenzfunktion, die der Designer in seinem Video zeigt, ist recht interessant. Darüber wurde schon im Januar 2017 berichtet, doch die Frage ist, wie Apple diese Funktion im Videochat realisiert. Die Bildschirmfläche ist recht begrenzt. Jacek Zięba fand eine Lösung mit einer Splitview-Ansicht und einem Bild-in-Bild-Modus. So ließen sich drei Bilder nebeneinander darstellen.

Geteilter Bildschirm für mehr Übersicht

In punkto Splitscreen hat sich Zięba bei Android bedient. So etwas könnte vermutlich nur auf einem etwas größeren iPhone realisiert werden.

Apple wird iOS 11 vermutlich auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC 2017 am 5. Juni 2017 vorstellen und im Herbst auf den Markt bringen. Bisher gibt es keinerlei offizielle Versionen zu dem neuen Betriebssystem.