Wie verbindet man den Wunsch der Anwender, möglichst große Displays auf Mobilgeräten zu verwenden mit dem Problem, dass diese dann groß und unhandlich werden? Apple hat dazu eine Idee: Das Display könnte man aufrollen und so viel Platz sparen.



03.03.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

US-Patentantrag 20170060183 - rollbares Display für Apple (Bild: US-Patent- und Markenamt)

Apple will in den USA ein einrollbares Display zum Patent anmelden. Die Displays der Zukunft müssten dazu aber erst einmal so flexibel sein, dass sie diese Prozedur mehrmals hintereinander ermöglichen. Zwar gibt es schon jetzt biegsame Displays, doch diese werden nur ein einziges Mal in die Ränder eines leicht gewölbten Deckglases gedrückt. Apple geht es hingegen um eine dauerhafte Lösung, die ganz neue Formate beim iPhone und auch beim iPad ermöglichen könnte. Die restliche Elektronik wie die Kamera, der Prozessor, der Speicher und die Kommunikationsbauteile werden links und rechts des Displays den Seitenteilen untergebracht.

Apples Patentantrag mit der Registernummer 20170060183 sieht vor, dass die Displayoberfläche in diesen Seitenteilen verschwindet, wenn das Gerät transportiert wird. Die Einzelteile werden mit einem Magnetverschluss miteinander verbunden. Beim Einzug sollen kleine Staubfänger Dreck von der Displayoberfläche putzen.

Optisch würden die Geräte interessanterweise wieder wie die ersten Papierschriftstücke der Menschheit aussehen: Papyrusrollen wurden zwar etwas anders aufgerollt, das Prinzip ist aber das gleiche.

Samsung ist ebenfalls an aufrollbaren Displays interessiert

Apple hatte den Patentantrag schon im 3. Quartal 2015 eingereicht. Er wurde erst jetzt veröffentlicht. Erzkonkurrent Samsung hat ebenfalls Patentanträge in Hinblick auf flexible Displays eingereicht, die aber etwas anders aufgebaut sind. Die flexiblen Displays werden hier wie bei einem Film auf einer Rolle aufgewickelt.

Von keinem der Unternehmen ist bekannt, dass sie in nächster Zeit entsprechende Produkte auf den Markt bringen wollen.