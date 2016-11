09.11.2016 - 09:41 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In den USA hat Apple nun nach langer Zeit wieder damit begonnen in seinem Apple Online Store generalüberholte iPhone-Modelle zu verkaufen. Dabei handelt es sich ausschließlich um iPhone 6s und iPhone 6s Plus und bietet die Geräte zu einem deutlich reduzierten Preis mit einem Jahr Garantie an. Darf sich auch Deutschland bald über solche Angebote seitens Apple freuen?



09.11.2016 - 09:41 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple hat das iPhone wieder unter seinen generalüberholten Geräten im Apple Online Store. Dies war lange nicht der Fall und könnte eventuell auf das jährliche iPhone-Upgrade-Programm zurückzuführen sein. Dadurch kommen eine Vielzahl an Geräte zurück an Apple, die man je nach Zustand zu einem vergünstigtem Preis anbieten kann. Daher wundert es nur wenig, dass derzeit nur iPhone 6s und iPhone 6s Plus in verschiedenen Farbvarianten und Kapazitäten verfügbar sind. Die Preise liegen hier mitunter 120 US-Dollar unter den Neugeräten. So werden für ein iPhone 6s mit 16 GB 449 US-Dollar fällig, während die Plus-Variante ab 529 US-Dollar startet. Wer bedenken hat, der sollte wissen, dass Apple alle Geräte testet, zertifiziert, reinigt, mit einer neuer Batterie und neuen Außenhülle ausstattet.

Ein ähnlicher Verkauf von generalüberholten iPhone-Geräten ist in Deutschland derzeit wohl eher nicht denkbar. Hier warten wir schließlich noch auf ein entsprechendes Upgrade-Programm, das eine größere Anzahl an Geräten zurück zu Apple „spülen" könnte. Dennoch klingen die Angebote verlockend, wenn man bedenkt, dass man die Geräte direkt vom Hersteller mit neuer Garantie zu einem vergünstigem Preis erhält.