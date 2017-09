Wie jedes Jahr ist der Apple Store bereits einige Zeit vor der Vorstellung neuer iPhone-Modelle offline um die neuen Geräte einzutragen und rechtzeitig nach der Präsentation online gehen zu können. Dieses Jahr ist der App Store besonders früh offline.

So sieht der Store aktuell aus. (Bild: Apple - Screenshot)

Wer aktuelle die Webseite von Apple ansteuert, der findet die Startseite noch unverändert und kann sich durch die verschiedenen Geräte klicken. Wer aber etwas kaufen möchte und in den Store wechselt, der bekommt seit kurzem nur noch den Hinweis „Wir sind bald wieder da“ zu sehen. Wie jedes Jahr fügt Apple bereits vor der Keynote die neuen Geräte in den Store ein und deaktiviert diesen für die Arbeiten. Sobald die Keynote abgeschlossen ist, wird der Store wieder online gehen und die neuen iPhone-Modelle und andere erwartete Geräte angezeigt. Der Verkaufsstart wird vermutlich allerdings erst in ein paar Tagen sein.