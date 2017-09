Können wir 2018 bereits 7nm-Chips im iPhone 9 bewundern? Apples Chip-Partner Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hat auf dem Open Innovation Platform Ecosystem Forum in Santa Clara, USA, Details zur eigenen Chipfertigung mitgeteilt. Man haben endlich Fortschritte im Verfahren der Ultraviolett-Litografie gemacht. Für Kunden Apples bedeutet das womöglich schon im kommenden Jahr mehr Leistung bei weniger Energieverbrauch.

Im iPhone X schlummert der A11 Bionic Chip (Bild: Apple)

Das neue iPhone 8 und iPhone 8 Plus können Sie gerade erst vorbestellen, doch das Rad steht nicht still. Stattdessen richtet sich unser Blick nun auf die nahe Zukunft. Apple selbst hatte am Rande der Präsentation der neuen Smartphones bekannt gegeben, dass der neue A11 Bionic Prozessor bereits seit drei Jahren in der Entwicklung befindlich war. Als der A8 gerade in die ersten Geräte implementiert wurde, nahm man die Arbeiten zum diesjährigen Chip auf. So wird es auch in Zukunft sein.

Fortschritte von TSMC in der 7nm-Fertigung

Für Technik-Detailverliebte sind daher die Informationen von besonderem Interesse, die nun TSMC auf einem Forum in Santa Clara mitteilte. 2018 möchte man mit der Serienfertigung im 7nm-Verfahren beginnen im Bereich von Mobilfunk (5G) und Produkten für das „Internet der Dinge“ soweit sein. Denn dieses hat in den letzten Jahren Fortschritte gemacht. Besonders wichtig ist, dass der Hersteller das Fertigungsverfahren der EUV-Litografie (vgl. Wikipedia) perfektioniert haben möchte. Damit lassen sich Chipdesigns mit 20 Prozent mehr Dichte herstellen, 10 Prozent höheren Geschwindigkeiten und 15 Prozent weniger Stromverbrauch gegenüber dem aktuellen 7nm-Verfahren erzielen, das TSMC N7 nennt.

Geringe Ausbeute bei iPhone-8-Chips

Gerade im aktuellen 10nm-Fertigungsprozess, bei dem das Unternehmen für Apple den A10X Fusion und zuletzt den neuen A11 Bionic Prozessor herstellte, sei unter dem Strich die Ausbeute von in Serienprodukten verwendbaren Chips niedriger ausgefallen als gewollt. Nun sei man in der Lage auf einfache Weise ein vorhandenes Chipdesign auf den N7+-Prozess umzustellen, wie TSMC ihn nennt. Dabei helfe die EUV-Litografie, mit der sich die Designregeln auf den neuen Maßstab „umschreiben“ ließen.

Apple-Fans müssen sich aber vermutlich noch bis übernächstes Jahr gedulden. Cliff Hou von TSMC kündigte an, dass man nämlich erst 2019 soweit sei, das N7+-Verfahren zur Serienreife für größere Chip-Kaliber einsetzen werde können.